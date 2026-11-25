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¡A ver, a ver! ¡Paren todo lo que estén haciendo! La mismísima Gabriela Zambrano, esa icónica modelo venezolana que nos tiene acostumbrados a impactar, acaba de dejar la grande en redes sociales y, honestamente, nos dejó peiná's. ¿Por qué tanto revuelo? Agárrense: a sus flamantes 48 años, ¡sí, CUARENTA Y OCHO!, la mujer se mandó un destape en bikini tan inesperado como atrevido que, obviamente, no pasó piola. El ciberespacio se volvió loco y con justa razón.

Con una naturalidad que envidiaríamos todes, Gabriela se lució con varios registros en bikini que no solo le subieron la temperatura a Instagram, sino que también despertaron pasiones en todo el cibermundo. La cosa no fue solo mostrar el físico; la Zambrano aprovechó el momento para compartir una reflexión que calza perfecto con estos días que ya huelen a verano anticipado. “Así me gusta comenzar el día en esta época. De mis pequeños placeres favoritos: disfrutar de los primeros rayos de sol de la mañana, cuando el día todavía está fresco, ambiente tranquilo y el sol se siente más suave”, escribió, dándonos una cátedra de cómo disfrutar los momentos simples.

Y como buena consejera, Gabriela siguió con la buena onda: contó que le encantan esos horarios en que muchos todavía no piensan en tomar sol, porque son sus momentos favoritos para desconectarse, disfrutar de la calma y comenzar el día con energía renovada. ¡Pero ojo! El cuidado de la piel no lo dejó de lado: aclaró que siempre usa protector solar y dio la bienvenida a los primeros días de temporada de piscina. ¡Así se hace, combinando el disfrute con la responsabilidad!

Obvio que semejante posteo no iba a pasar desapercibido. La publicación se llenó de comentarios al toque, demostrando el cariño y la admiración que le tiene el público. Los cibernautas no se guardaron nada y la llenaron de elogios. Entre los mensajes más repetidos estuvieron “Bellísima”, “hermosa” y “la venezolana más linda que ha llegado a Chile”. Está claro que para sus seguidores, Gabriela Zambrano es un vino que mejora con los años.

Para los que se están preguntando quién es esta bomba, les contamos que Gabriela Zambrano ganó harta popularidad en su momento por su participación en programas chilenos que nos marcaron, como Lunáticos y Motín a Bordo. O sea, que lo de generar revuelo y acaparar miradas no es algo nuevo para ella, ¡lo lleva en la sangre!

Con este destape, Gabriela no solo nos dejó babeando con sus fotos, sino que también nos recordó que la confianza y la actitud son el mejor accesorio. ¿Quién dijo que a los 48 uno no podía romperla en redes? ¡Zambrano nos demostró todo lo contrario!