Estilo de vida

El PDRN ha llegado para quedarse, o al menos eso parece. Este ingrediente, que antes era cosa de la dermatología estética más top, saltó a la fama en la rutina coreana y de ahí, ¡boom!, a todas las marcas habidas y por haber. La movida es que promete una piel renovada, ultra hidratada y con una capacidad de recuperación que ya quisieran otros activos.

No es casualidad que lo estemos viendo hasta en la sopa: sueros, cremas, mascarillas… la lista es larga. Pero como buenos fans y críticos que somos, nos pusimos a investigar qué onda con este PDRN y si vale la pena sumarlo a tu arsenal beauty. Ponte cómoda y prepárate pa'l dato.

¿Qué es la onda con el PDRN?

Partamos por el principio: PDRN significa Polidesoxirribonucleótido. Sí, es un trabalenguas, pero lo que importa es que está hecho de pequeños fragmentos de ADN. ¿Y de dónde salen? Generalmente, de pescaditos como el salmón o la trucha, que son procesados y purificados con un cuidao' extremo. Onda, no es llegar y echarte un trozo de pescado en la cara, ¿cachai? La ciencia detrás de esto es heavy. Históricamente, se ha estudiado harto por su contribución en la cicatrización y restauración de tejidos, y de ahí dio el salto al glamoroso mundo de los cosméticos, pa' que nuestra piel también se beneficie.

¿Y para qué sirve esta maravilla (o no tanto)?

El PDRN se asocia con mejoras importantes en la textura y calidad de la piel, su elasticidad y, lo más bacán, que apoya los procesos naturales de renovación de nuestra carita. Suena a magia, ¿cierto? Como si de la nada tu piel fuera a volver a ser la de cabra chica.

PERO, y acá viene la letra chica, ¡ojo con el hype! Una cosa son las aplicaciones inyectables que se usan en tratamientos estéticos, que pueden ser una bomba, y otra muy distinta son los productos que te aplicas en casa. La verdad es que no hay suficientes estudios todavía que demuestren que un serum con PDRN te va a dar los mismos resultados espectaculares que una sesión con el dermatólogo. Así que, con calma, no te pases rollos esperando un milagro de un tarrito.

¿Cómo lo sumo a mi rutina (sin volverme loca)?

Si igual te tinca probarlo, tranqui. Hoy lo pillai en serums, ampollas y cremas hidratantes. Lo choro es que muchas veces viene acompañado de otros ingredientes que ya amamos, como el ácido hialurónico para una hidratación profunda, péptidos pa' la firmeza, pantenol que es un amor con la piel sensible y ceramidas que refuerzan la barrera cutánea. Estos compañeros de fórmula no solo complementan la acción del PDRN, sino que también suman hidratación extra y apoyan la salud general de tu piel.

Pa' incorporarlo, es simple: fíjate en la formulación del producto y las instrucciones. No es necesario que tires todo tu skincare a la basura y te compres la línea completa de PDRN, ¡ni ahí con eso! Puedes empezar con un serum o una crema, ver cómo reacciona tu piel y si te gusta la onda. Es una tendencia, sí, pero no hay que irse al chancho.

Ojo, no es lo mismo: PDRN vs. PN

Aquí viene un dato que te puede salvar de confusiones. Aunque a veces los nombres se usan medio indistinto, PDRN y Polynucleotides (PN) no son exactamente lo mismo. Ambos vienen de cadenas de ADN, eso sí. La diferencia está en el largo de esas cadenas moleculares y en algunas de sus propiedades biológicas.

Generalmente, el PDRN tiene fragmentos de ADN más cortitos, mientras que los PN tienen cadenas más largas. Así que, no te vayai a ir por la primera que diga "PN" pensando que es lo mismo que el PDRN. Siempre es bueno leer bien la etiqueta y saber qué es lo que le estás echando a tu piel. Porque, seamos honestos, la información es poder, y en el skincare, ¡más todavía!

El auge del PDRN calza perfecto con la evolución del K-Beauty, que ahora está más enfocada en la salud y la calidad de la piel a largo plazo, más allá de solo la apariencia. Además, la popularidad de los “skin boosters” y las terapias de rejuvenecimiento en la dermoestética ha puesto a estos ingredientes en el centro de todas las conversaciones. El PDRN es un ingrediente que sí o sí tienes que tener en tu radar este año, pero con una aclaración importante: que esté de moda no significa que sea la octava maravilla del mundo sin más. Siempre, siempre, lo más importante es la formulación del producto y los datos científicos que respaldan esas promesas. ¿O acaso vamos a creerle a cualquier cosa que se haga viral en TikTok sin investigar un poco? Así no po, chiquillas.