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Naya Fácil no se anda con chiquitas. El martes 24 de noviembre, la influencer dejó a todos locos en redes sociales al mostrar su nueva compra: un iPhone 18 Pro Max en color glaciar con 2 terabytes de almacenamiento. ¿El precio? Unos $3.259.990 que se gastó porque, según ella, se cansó de limitarse con cosas.

Todo partió porque el equipo que tenía, un modelo igual pero color borgoña y de 256 GB, no le alcanzaba. Naya contó que "hoy día pasé pura vergüenza" y explicó que tenía pocas fotos y videos, pero aun así no tenía suficiente almacenamiento: "No sé qué cuestión le pasó".

Hizo el cambio a horas de viajar fuera del país. La influencer contó que había instalado muchas aplicaciones locales, que tuvo que reinstalar y volver a iniciar sesión en cada una, lo que la mantuvo muchas horas en el teléfono. De todas formas, decidió que el equipo antiguo también se lo llevaría al viaje.

Para cerrar con broche de oro, Naya admitió que cometió la locura de comprarse otro teléfono, sumando así tres aparatos, y dijo que le va a regalar uno a sus "facilines".

Naya no ha revelado su lugar de destino para este viaje.