Espectáculos

Atención, cabros rockeros: ¡el mítico A Perfect Circle está a solo unos días de volver a pisar suelo chileno! Este domingo 29 de noviembre, el Hipódromo Chile se transformará en el epicentro de un evento que los fans han esperado por trece largos años.

Pero ojo, porque la cosa no viene sola: de yapa, la jornada contará con Puscifer como invitado especial. O sea, un doblete de proyectos de Maynard James Keenan, el reconocido vocalista de Tool, cuyos dos proyectos musicales se reunirán en una misma jornada.

Si eres de los que todavía no asegura su ticket, tranqui: aún quedan entradas disponibles a través del sistema Punto Ticket. Hay cuatro sectores que todavía tienen boletos a la venta, con la opción más económica en Cancha General por $80.500. Si quieres tirarte a la piscina con algo más producido, las localidades más caras llegan a los $115.000.

Es la chance de ver en una misma jornada a dos de los proyectos musicales de Keenan. ¿Te lo vas a perder?