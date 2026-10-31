¡Tremendo! María José Quintanilla hizo historia y se llevó un reconocimiento de oro en el Santander Arena

Espectáculos

La noche de ayer, María José Quintanilla cerró con broche de oro una etapa histórica para su carrera y, seamos honestos, ¡para toda la música chilena! Tras su tercer y último concierto en el Santander Arena, la artista recibió un reconocimiento que sella su nombre en las grandes ligas.

Y es que no es chiste: la MaJo se convirtió en la primera mujer cantante chilena en lograr la hazaña de llenar tres veces el mismo recinto. Imagínense la escena: más de cuarenta mil "parientes" repletando el lugar en las fechas del cuatro, catorce y treinta de octubre.

A pesar de que la lluvia torrencial quiso jugarretas y mover un par de fechas que azotaron la Región Metropolitana, nada pudo con la energía de la MaJo y su gente. Cuando se anunció el primer concierto en mayo, ¡las entradas volaron en un par de horas! Era obvio que la demanda era brutal, así que no quedó otra que abrir dos fechas más, que, para sorpresa de nadie, también se agotaron en un abrir y cerrar de ojos.

Y como todo esfuerzo tiene su tremenda recompensa, sobre el escenario del último show, la Quintanilla recibió "La Cúpula", el galardón máximo que el propio Santander Arena entrega para celebrar hitos de este calibre. ¡Un premio que reconoce un camino lleno de éxitos y el apoyo incondicional de su fanaticada!

Con la emoción a flor de piel, María José soltó unas palabras que nos llegaron al corazón: "estoy feliz y muy orgullosa del reconocimiento, de haberme convertido en la primera mujer en hacer tres sold out". Agradeció a quienes confiaron y creyeron, a sus parientes y a su equipo. Y, obvio, nos dejó una promesa: "Espero que esta sea la primera vez de muchas".

Desde la interna del recinto, el gerente de Eventos del Santander Arena, Jorge Valenzuela, no se quedó atrás con los halagos y destacó la fuerza de María José y el impacto que tiene hoy la música chilena. Agregó que llenar tres veces el recinto es un logro enorme y que lo consiga una mujer chilena lo hace aún más significativo para ellos.

Pero ojo, que la cosa no para ahí con los aplausos. La María José Quintanilla también está en la lista para el Copihue de Oro 2026 en la categoría "Artista del Año". Así que ya saben, si quieren ver a la MaJo seguir sumando triunfos y dejando la escoba, ¡a votar se ha dicho!