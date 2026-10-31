"Los niños no son prioridad": Gissella Gallardo destapa el dramón con Pinilla y el remate de su casa

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Gissella Gallardo, comunicadora y expareja del exfutbolista Mauricio Pinilla, dio un duro relato personal. Gallardo abrió su corazón en el último episodio de Vértigo, exponiendo la dura realidad que enfrenta con sus tres hijos, en medio de un inminente remate de su hogar y una relación prácticamente inexistente con el padre de sus pequeños. Una historia que, la verdad, nos dejó a varios con la boca abierta.

El hogar en juego y la ansiedad a tope

El punto central de la angustia de Gallardo es la casa familiar en Chicureo, el lugar que, hasta el momento de sus declaraciones, aún habitan y que está en proceso de ser rematado. "Llevo muchos meses con ansiedad en el fondo, porque es un tema muy difícil, no es el hecho del que sea un techo o una casa, unas paredes. Es en el fondo el hogar, donde están los recuerdos con mis niños, fue el último lugar donde compartí con mi papá", relató Gissella, visiblemente afectada. Es obvio que no se trata solo de metros cuadrados, sino de toda una vida. Este proceso judicial ya llegó a un punto sin retorno, con los acreedores manejando dos propuestas de venta directa. Según explicó, si la casa se vende ya tiene que irse con sus hijos, y eso es lo que más la tiene sensible.

Crianza en solitario y sin "ni un peso"

Gallardo aseguró que se hace cargo sola de sus tres hijos, emocional y económicamente, y que no tiene ayuda de Pinilla. El contacto entre ellos es nulo desde hace un par de meses, y aunque sus abogadas se comunican, Gissella señaló que "no han llegado a nada". La distancia de Pinilla no solo es con ella, sino también con sus propios hijos. Gallardo admitió que le encantaría poder decir que Pinilla es un papá increíble y presente.

La comunicadora admitió que por mucho tiempo protegió a su expareja, guardando silencio y cuidándolo durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Sin embargo, gracias a la terapia y su círculo cercano, se dio cuenta de que al protegerlo a él desprotegió a sus hijos. Desde que le pidió a Pinilla en marzo que se fuera, afirmó, no ha existido ni una vez en que se los haya llevado a dormir. Además, reveló haberle enviado correos explicándole que habían recibido una notificación según la cual lo más probable era que fueran sacados por la fuerza pública, para que entendiera la gravedad de que sus hijos pudieran quedarse sin casa. En lo económico, acusó que Pinilla no le ha dado ni un peso hace unos meses y que no se ha hecho cargo de nada. Esto, a pesar de que existe un acuerdo de pensión desde 2022, que es incluso más bajo de lo que habían estipulado. Gallardo recalcó que es de público conocimiento que él está trabajando: estuvo en Chilevisión, ha hecho campañas y estaba en ESPN.

"Los niños no son prioridad": la frase que lo cambió todo

Gallardo contó que alguien tuvo contacto con alguien de la familia de Pinilla y que él habría dicho que los niños no son prioridad en estos momentos. Frente a eso, destacó el respaldo incondicional de sus hijos: la semana anterior estuvo internada por una bacteria, coincidiendo con su cumpleaños, y uno de ellos le pidió que soltaran la casa, que si tenían que irse a cualquier lado, lo hicieran.