Pangal Andrade frena el matri con Melina Noto: ¿Puro miedo o pura estrategia familiar?

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Pangal Andrade se convirtió en tema obligado tras su participación en un nuevo capítulo de Vértigo. Como era de esperar, lo pusieron contra la pared con "la pregunta del pueblo": ¿le tiene miedo al matrimonio? Una interrogante ante la que, según se informó, siempre tira la pelota al corner. No es para menos, pues el ex chico reality lleva siete años de relación con Melina Noto, su pareja y madre de su hija Alanna, quien acaba de celebrar su primer añito.

El conductor de El Clan no dudó en restarle importancia al compromiso formal. Para él, es solo una formalidad. "El matrimonio yo creo que es una unión nomás. Yo creo que estamos casados desde que nos conocemos", aseguró. Sin embargo, reconoció que su enamorada no piensa lo mismo. Y explicó qué falta para llegar al altar: primero formar la familia y después casarse. Según dijo, tendrán todos los hijos y luego se casarán, con un hombrecito en camino. Así que el matri vendría después de la prole completa.

Pero ojo, que Melina no se queda esperando por siempre. Ante la insistencia del panel sobre los anhelos de su pareja, Pangal finalmente soltó: Pangal opinó que Melina quiere el anillo, pero avisó que falta poco. Además, aclaró que su decisión no tiene relación con una eventual pérdida de libertad: "No me preocupa en nada, te lo juro". Dijo también que nunca había estado tan enamorado de su familia y de Melina, y que si ella lo necesita o quiere, él también, por supuesto.

Sus declaraciones sacaron roncha en las redes sociales, donde se armó un intenso debate. Los cibernautas se dividieron entre quienes se cuadraron con su postura y otros que salieron a liquidarlo. Entre los comentarios hubo quienes opinaron que le tiene miedo al matrimonio, que ya nadie se casa, y otros que sospecharon que, si se casa, será porque Melina quiere.

¿Será que "falta poco" para el anillo o es la excusa perfecta para seguir "calculando" la vida al más puro estilo Pangal?