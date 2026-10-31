Camila Nash arremetió contra Tom Brusse: "Mi familia te odia, mis amigas te odian"

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¡El ambiente se puso denso en ‘Volverías con tu Ex? 2’! Camila Nash y Tom Brusse protagonizaron un tenso encontrón que dejó a todos marcando ocupado, donde la exchica reality le dejó clarito al Dj de origen marroquí que ya no le queda ni una chispa de cariño por él. La discusión se desató justo después de una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, donde los participantes se la jugaron con actividades en pareja, desde juegos con frutillas y chocolate hasta piropos bien atrevidos, ¡imagínense el nivel!

Pero la fiesta se acabó y Nash aprovechó el momento para sincerarse sin filtro con Brusse. Quería dejarle clarísimo por qué no hay ninguna, pero ninguna posibilidad de revivir el amor entre ellos, cero chance. “Nosotros no tenemos ni un puto feeling, cada día que pasa me doy cuenta y me pregunto cómo pasó. Nosotros no tenemos nada que ver, de verdad, mi familia te odia, mis amigas te odian”, le lanzó la exchica reality, sin pelos en la lengua y bien directa. Tom, por su lado, cachó que sus personalidades eran incompatibles, como el agua y el aceite, aunque aseguró que le daba lo mismo lo que pensara la gente cercana a Camila, ¡ni se inmutó!

La cosa no quedó ahí, porque Camila siguió recordando los dramas de su relación pasada, incluyendo una infidelidad que atribuyó a su expareja. Según ella, solo un pedacito de la relación fue bonito, hasta antes de la infidelidad, y de ahí en adelante todo fue muy complicado de sobrellevar.

Y es que, según la propia Nash, la convivencia actual con Brusse es mil veces más difícil ahora que sus sentimientos cambiaron radicalmente. “Y hoy obviamente tengo mucha menos paciencia porque ya no me gustas, no me provocas nada, entonces aguantar tu mal carácter no sintiendo nada por ti me es complicado, se me hace una carga bien pesada”, explicó, haciendo ver que aguantarlo sin sentir nada es un peso que ya no está dispuesta a cargar ni un minuto más.

Así las cosas, Camila Nash dejó más que claro que en este reality de Mega, el romance con Tom Brusse está más muerto que vivo, ¡más que enterrado! Parece que en la 'Cabaña de las Tentaciones' solo hubo chispas, pero de las que queman los puentes y no de las que encienden la pasión. ¿Será que esta es la última palabra?