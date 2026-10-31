Pamela Díaz rompió el silencio sobre su futuro en Canal 13: ¿La Fiera se queda o se va?

Espectáculos

¡Atención, people! Nuestra querida Pamela Díaz, la mismísima Fiera, salió a aclarar todos los rumores sobre su supuesta partida de Canal 13. La polémica se encendió hace unos días, cuando la periodista Fanny Mazuela, en Zona de Estrellas, soltó que La Fiera podría irse del canal, acusando que “está aburrida, está hasta acá” después de terminar de grabar Vértigo Extremo.

Pero tranquilos, que la propia Pamela se la jugó y conversó con el notero Miguel Acuña en un reciente capítulo de Primer Plano para poner los puntos sobre las íes. Y su primera respuesta fue clara: “No, no me voy, tengo contrato por Vértigo Extremo hasta diciembre”. ¡Plop! Para más remate, aseguró que no tiene ningún drama ni con el canal ni con sus compañeros.

Pero ojo, porque La Fiera no es de las que cierra la puerta de golpe. Al preguntarle si dejaría la señal después de Vértigo Extremo, dijo que no tiene idea de para dónde se iría. Y para rematar el misterio, agregó que no descarta nada, porque tiene contrato hasta diciembre. ¡Nos dejó con la intriga a mil!

Pamela confesó que le encanta la tele y le fascina, pero que hoy tiene la suerte de elegir dónde y con quién quiere estar. Esto es lo que la hace interesarse por las ofertas que le han llegado. Aseguró que las cosas con Canal 13 están bien actualmente, pero con la mente abierta: si no, tendrá que irse a otro lado, y si no, seguirá en su canal.

Para cerrar el capítulo de especulaciones, la animadora reveló que tiene dos proyectos en el canal. Sin apuros y con la tranquilidad que la caracteriza, sentenció: “Yo creo que en un mes más voy a saber todo”. Así que, chiquillos, la Fiera nos dejó con la pelota dando botes. ¿Ustedes creen que se queda o se va?