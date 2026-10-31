Tanza Varela y la confesión que nadie esperaba: un embarazo sola en México

Espectáculos

Tanza Varela llegó a la final de Vértigo y dejó a todos helados con una confesión inesperada en el segmento “La Hora de la Verdad” con Martín Cárcamo. Por primera vez, la actriz habló del padre de su hijo mayor, Diego, y la historia de cómo se conocieron es pa’ quedar pa’ dentro.

Contó que se había ido de Chile buscando nuevos rumbos y escapando de la vida mediática, instalándose en México. Llevaba cerca de dos años allá cuando, a sus 22 años, quedó embarazada. Y aquí viene lo más heavy: al papá de su futuro hijo, que la próxima semana cumple once, ¡apenas lo conocía!

Tanza contó que le tiene mucho cariño y respeto al padre de Diego, pero que no se conocían. Según relató, él la invitó a salir, se gustaban, llevaban unos días pinchando y ella quedó embarazada. Una situación compleja, sobre todo porque no tenía familia ni ninguna red de apoyo en ese país. De hecho, incluso había sepultado sus redes sociales.

Recordó que, al estar en México donde el aborto es legal, el ginecólogo le preguntó si quería abortar. Sin embargo, para ella “no fue opción”. Tanza Varela explicó que siempre soñó con ser mamá y que se considera una persona muy fuerte, hecha para los retos. Por lo mismo, tenía claro que no iba a abortar, aunque no conociera al papá, a quien terminó conociendo en el proceso.

Ambos, él también muy joven, decidieron tener a Diego. Aunque las cosas como pareja no resultaron, la llegada de su hijo le cambió la vida por completo. “Cuando nació Diego, a mí me cambió la vida”, aseguró. Hoy, la actriz está casada desde agosto de 2022 con el reconocido director de cine chileno Matías Bize y tienen una familia con Diego y Roma, que ya tiene un año y medio. ¡Una guerrera la Tanza, ¿o no?!