¡Ignacio Socías defiende a los ñoños con capa y espada (y disfraz de Héctor Rivera)!

Espectáculos

El mundo ñoño se fue en picada contra Isidora Gaete y Daniela Ginestar, después de que en su podcast “Sin Ofender” lanzaran comentarios bien duros contra los adultos que, según ellas, no superan el fanatismo por franquicias como Pokémon o Dragon Ball. La cosa se puso tan heavy que el equipo tuvo que bajar el clip viralizado ante la cantidad de hate que les llegó, especialmente de gente que, con sus cuarenta y tantos, sigue firme cazando pokémones.

Pero entre tanto cahuín, faltaba una voz autorizada que sacara la cara, y esa fue la del comediante Ignacio Socías. Conocido por ser fanático de los monstruos de bolsillo y, ojo, tricampeón nacional del juego de cartas (TCG), Socías se cuadró con la ñoñósfera en el especial de Halloween de Media Semana. Ahí, junto a Pau San Martín, Cynthia Gallardo y Beno Espinosa, se dio el tiempo para mandarle un recado al dúo de podcasteras.

Con un llamativo disfraz de Héctor Rivera de la película Coco, que a algunos les pareció una versión darks del Gato Juanito, Socías partió diciendo: “Nadie puede hacer sentir a uno vergüenza de esos gustos que a uno lo definen como persona”. El comediante se la jugó a concho defendiendo los intereses y hobbies llevados al extremo, y animó a quienes hacen lo que les gusta a seguir adelante aunque otros les digan que es demasiado.

Socías no se guardó nada al defender no solo a los amantes de Pokémon, sino a todos los que viven sus pasatiempos a full, incluso si les consume las finanzas. Según Socías, quienes pierden sus hobbies se vuelven fomes, como esas dos señoras cuyo hobby es criticar a gente que lo pasa bien y no molesta a nadie, en referencia clara a Gaete y Ginestar. Dio el ejemplo de la gente que se junta a atrapar un Lapras en Pokémon GO, y entremedio se forman comunidades y lo pasa bien.

Para cerrar su monólogo, el comediante no escatimó en ironía, lanzando un “ataque super-efectivo” así: “Señoritas, primero que todo, a sonarse la nariz porque ese tono es de rinitis, a hacerse el puff nasal, a hacerse el salbutamol, aquí alguien cazó un resfriado y no se ha mejorado”. ¿Habrá quedado claro el mensaje o esto es solo el inicio de la guerra entre ñoños y críticos?