Filtran audios de Álvaro Ballero a su ex: ¿infidelidad y un hackeo poco creíble?

Espectáculos

La teleserie entre Álvaro Ballero y su expolola María José Reyes sigue sumando capítulos, y este jueves se puso heavy: comenzaron a circular los audios que el fundador de TCF Magazine, Cristopher Cisternas, prometió liberar. Esto, después de que Ballero tildara de mentirosa a Reyes por hablar de un acercamiento entre ellos, mientras él ya empezaba su relación con la veterinaria Valentina Schnitzer.

Cisternas había asegurado que iba a liberar el material para demostrar que era otro el que estaba mintiendo, y lo hizo. Los audios, al parecer, confirman un coqueteo entre el exchico reality y Reyes. Uno de ellos sería de hace pocas semanas, y en él Ballero le advertiría a María José que no coquetee con otros hombres dentro del encierro de "Volverías con tu ex? 3", reality donde ambos ya estarían participando.

En otro audio, Ballero dice: "Si entramos, va a ser para que estemos juntos, lo pasemos bien", y que si ella no quiere eso, tendría que entrar sola.

Todo esto llega después de que el drama se comentara este miércoles en "Alfombra Roja". Ahí, Ballero envió un mensaje para dar su versión: dijo que le hackearon el teléfono y que, por lo tanto, no fue él, ante la incredulidad del panel. Previamente, a TCF había dicho que esperaba que María José se involucrara pronto con alguien, pues lo que menos quería era tenerla cerca.