Naya Fácil saca la artillería pesada y Theo Hernández responde: el cahuín de la ruptura que tiene a todos pegados

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¡Alerta de salseo máximo! Naya Fácil no se guardó nada y, meses después de confirmar el quiebre, soltó por primera vez el origen de la mega pelea que la distanció de su grupo de amigos. En sus historias de Instagram, la influencer contó sin tapujos lo que pasó con Theo Hernández, dejando a todos con la boca abierta.

“Tuve un problema con el Teo, ya un problema grave en mi casa, que para mí al menos fue grave”, partió explicando Naya. La cosa se puso más densa porque, según ella, su hermana Sigrid también estuvo involucrada. Naya dijo que Theo se sobrepasó de los límites de la amistad y le levantó el tono. Y como si eso fuera poco, después le llegaron mensajes de otras mujeres sobre un asunto que prefiere no detallar, porque son temas legales. Ella sostiene que no quiere ese asunto en su círculo.

Respecto a Franco Cossio y David Montoya, sus otros amigos, Naya explicó que les dijo en privado que su problema era solo con Theo, pero que, como ellos vivían juntos, terminó por dejar de seguirlos.

Pero obvio que Theo Hernández no se iba a quedar callado y salió a dar su propia versión de los hechos. El aludido, que había colaborado con Naya en una campaña solidaria hace unos meses, negó todo lo grave. “No tengo ningún problema legal”, afirmó, y agregó que nunca se ha sobrepasado con nadie. Según él, todo comenzó con una broma sobre quién ayudaba a cocinar: le mandó un audio a Naya haciéndose el chistoso, hablándole como si estuviese enojado.

Según Theo, Naya se molestó y le dijo que hablaban otro día; después ella le comunicó el fin del vínculo, agradeciendo la amistad pero diciendo que no estaba para pasar malos ratos. Theo considera que fue una discusión muy solucionable y cerró su respuesta asegurando: “Mi vida no es un morbo”.

Hay, por ahora, dos versiones distintas de lo ocurrido.