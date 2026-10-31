¡Se viene el cahuín! Emilia pilla a Javier muy cercano a otra en La Baronesa

Espectáculos

¡Prepárense para el cahuín que se viene en La Baronesa! En el capítulo 51, la pobre Emilia (Octavia Bernasconi) va a empezar a sentir la helada de Javier (Simón Pesutic). Obvio que ella, pensando lo peor, va a jurar que es porque la vieron en el parque con el guapo de Nicolás (Andrew Bargsted). Pero ¡ojo! Javier la va a desmentir altiro. "No me gusta que se metan en mis cosas", le dirá mientras le muestra las pruebas del delito en el computador, o sea, las imágenes de la cámara de seguridad.

Pero la cosa no para ahí, chiquillos. Javier irá al gimnasio del hotel. Y adivinen qué: se va a topar con una mujer bien guapa en las máquinas. La mina, sin pensarlo dos veces, le va a pedir ayuda para regular la bicicleta estática. ¡Y paf! Apenas se suba, un calambre digno de Oscar le va a pillar la pierna. Javier, caballero él, la va a socorrer de inmediato.

Y aquí está la parte que nos hará gritar a la pantalla: Emilia, que andaba en modo detective buscando a su marido, lo va a pillar justo, pero justo, en el momento preciso. Verá a Javier ahí, auxiliando a esta desconocida. Nos queda la gran pregunta: ¿será que a Emilia le está naciendo el bichito del amor por Javier o es pura rabia de celos la que le va a dar al verlo con otra? ¡Qué ganas de ver ese capítulo!