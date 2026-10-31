¡Se puso bueno! Julia Vial y un panel de lujo llegan a TV+

Espectáculos

Las sorpresas no paran en TV+, y es que el próximo 2 de noviembre marca el esperado estreno de “Se puso bueno”, una nueva propuesta que busca encender las tardes con una conversación fresca y sin filtros. El programa reunirá a un panel estelar que incluye a Julia Vial, Scarlette Hermosilla, Catalina Pulido, Miguelo, Pablo Zúñiga y Valentín Benet.

Este espacio de entretención llega para abordar la actualidad, los temas que están en boca de todos, anécdotas imperdibles y todo lo que genere conversación espontánea. Con opiniones diversas, historias de vida, un toque de humor y momentos que prometen ser inesperados, los conductores se encargarán de comentar lo que pasa en el día a día, compartir sus propias vivencias y reírse de esas situaciones que, a la larga, todos hemos experimentado o que simplemente no podemos dejar pasar.

La nueva apuesta de TV+ que promete carcajadas

Julia Vial liderará la conducción de “Se puso bueno”, un regreso a la pantalla que tiene a sus seguidores expectantes. El panel es una mezcla perfecta de experiencia y nuevas energías. Junto a figuras televisivas ya consolidadas como Catalina Pulido, Miguelo y Pablo Zúñiga, se suman dos caras frescas que prometen dar que hablar: Scarlette Hermosilla, reconocida por su paso por el Miss Universo, y Valentín Benet, el modelo fitness que viene a poner la cuota de juventud.

Catalina Pulido, uno de los rostros más emblemáticos del canal, no escondió su entusiasmo ante este nuevo desafío. “Me encanta el canal, es acogedor, chiquitito, todos nos conocemos”, comentó la destacada actriz. Además, dijo que le resulta satisfactorio hacer un programa donde no piensen que están haciendo algo personal, que es honesta y le cuesta ser de doble discurso, y que prefiere hablar de cosas cotidianas y de la vida. Agregó que es enriquecedor para el público escuchar distintas generaciones. Sus palabras reflejan una clara intención de conectar con la audiencia a través de la autenticidad y la diversidad de miradas.

Las figuras emblemáticas se unen a la sangre nueva

Entre las nuevas incorporaciones que se sumarán a “Se puso bueno”, destaca Scarlette Hermosilla, quien fue doble finalista en las últimas ediciones del Miss Universo, un hito que la puso en el ojo público. Su salto a la televisión representa un paso importante en su carrera. “Estoy feliz, y emocionada, siento que es un nuevo objetivo en mi carrera. Yo siempre me dediqué a otras cositas, pero entrar en la TV es algo nuevo para mí, que la gente conozca quién soy realmente. Vamos a jugar, divertirnos y creo que la gente va a conectar con eso”, explicó la modelo e ingeniera biomédica. Su entusiasmo contagioso sugiere que llega con toda la energía para mostrar una faceta más personal y cercana al público.

Por su parte, Miguelo, a sus 70 años, se mostró igualmente emocionado de volver a la pantalla chica en TV+. Dijo sentirse excelente en lo personal y que le encantan los desafíos: “viva la vida y que vengan los desafíos”, afirmó, feliz de pertenecer a TV+. Su presencia promete aportar una perspectiva única y una cuota de picardía a las conversaciones.

El equipo detrás de "Se Puso Bueno"

Con Pablo Zúñiga en el panel de “Se puso bueno”, las risas están aseguradas. El comediante, conocido por su agudeza y humor, también se mostró muy motivado con este nuevo proyecto. “Contento de reencontrarme con las cámaras. He estado en este tiempo presente, pero de una manera más pasiva y siempre es bueno volver como algo sistemático. Así que estoy muy contento con este proyecto y con el grupo que está, que también está muy entretenido”, señaló el humorista, anticipando una dinámica de equipo muy especial y cargada de buen ambiente.

El modelo argentino Valentín Benet, la otra apuesta joven del programa, se mostró particularmente emocionado por este nuevo desafío en televisión y por la oportunidad de trabajar con un grupo tan diverso de personalidades. Sus primeras impresiones del equipo son más que positivas. “Pablo es muy divertido. Según él somos hermanos separados al nacer. No sé dónde sacó eso”, comentó con humor. También destacó la música y la trayectoria de Miguelo, y sobre la conductora, Julia Vial, dijo que tiene mucha experiencia y maneja muy bien todo el equipo.

Así que ya sabes, cuando algo pase y necesitemos conversarlo, este panel lo hará. La cita es este próximo lunes 2 de noviembre a partir de las 19:00 horas, solo por las pantallas de TV+. ¿Están listos para que “Se puso bueno” llegue a sus casas?