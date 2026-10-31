Ricardo Meruane y Cabify: ¡La campaña “Viaja Fome” que nadie pidió pero todos necesitamos!

Espectáculos

¡Atención, cabros! Parece que Cabify nos soltó una de esas sorpresas que te dejan pensando... y riendo. Agárrense fuerte, porque el mismísimo Ricardo Meruane, sí, EL Meruane, es el rostro de su nueva y rupturista campaña: “Viaja Fome, Viaja Cabify”. ¿Se imaginan? La palabra que todos usamos para describir algo aburrido o sin brillo, ahora es la consigna para invitarnos a viajes tranquilos, predecibles y, ¡ojo!, sin dramas. ¡Nos encanta cómo le dan la vuelta a la tortilla a un concepto tan chileno! Esta movida, para nosotros, es un diez.

Para los más jóvenes que quizás no lo tienen tan cachado, Ricardo Meruane es un humorista chileno con una historia digna de telenovela. Después de su legendario (y, admitámoslo, doloroso) paso por el Festival de Viña del Mar en 2011, se transformó en un ícono de la cultura pop chilena. Pero ojo, que Meruane no se quedó en el suelo; el hombre es seco y supo reinventarse, tanto que su chiste del “nóctulo” lo convirtió en un personaje muy querido y confiable. Es el maestro indiscutido de los “chistes a corto, mediano y largo plazo”, así que de él ya sabemos qué esperar: un humor con sello propio que te hace pensar, aunque sea con un poco de delay.

El giro “fome” que nadie vio venir

Cabify se la jugó con esta campaña, porque seamos honestos, ¿quién en su sano juicio querría que su marca se asociara con la palabra “fome”? Pero ellos, con una audacia que aplaudimos, la resignificaron por completo. Aquí, “fome” no tiene nada que ver con lo aburrido; es todo lo contrario, es sinónimo de previsibilidad, de saber exactamente qué va a pasar. Piensen en eso: un viaje donde se conoce anticipadamente el valor del trayecto. ¡Un lujo en estos tiempos! La idea es poner en valor esos momentos cotidianos donde todo fluye sin sorpresas, justo lo que uno valora cuando pide un auto y quiere cero estrés. Como explicaron desde Cabify, buscan asociar “fome” no a algo negativo, sino como la seguridad y confianza que necesitamos en cada traslado. ¡Genial!

¿Por qué Meruane? ¡Porque lo predecible es lo seguro!

Si hay alguien en Chile que encarna la previsibilidad y la confianza después de una reinvención magistral, ese es Ricardo Meruane. La gente sabe que con él va a encontrar un humor con un sello cultural inconfundible y chistes que, bueno, ya sabemos cómo son. Y esa misma confianza y seguridad es la que Cabify quiere transmitir con sus viajes. Cote Castro Au, Gerenta de Marketing de Cabify, afirmó que quisieron tomar una palabra muy chilena como “fome” y darle una vuelta desde el humor. Agregó que Meruane permitió conectar esa idea desde un código cercano y reconocible, y que, si bien saben que es una palabra arriesgada, confiaron en su servicio y en lo que Cabify representa. Lo escogieron, dijo, por su carrera, por la confianza que transmite y por lo querido que es. ¡Un match perfecto, si nos preguntan! Es que Meruane nos demostró que incluso un “fracaso” puede transformarse en un sello de autenticidad.

Así se viene la campaña: de la pantalla a las calles

En el spot principal, vemos a Meruane saliendo de uno de sus shows durante la noche, pidiendo su Cabify y luego en una serie de situaciones donde la marca releva su propuesta de servicio superior, siempre con ese particular tono y humor que caracteriza al comediante. La campaña “Viaja Fome, Viaja Cabify”, que se lanzó el 19 de octubre, no se queda ahí y estará vigente hasta finales de 2026. ¡Tenemos Meruane para rato! Contará con distintas piezas que mostrarán situaciones habituales de movilidad, desde salidas nocturnas hasta los infaltables traslados al aeropuerto o los trayectos del día a día. Lo mejor es que el concepto “Viaja Fome” se conecta directamente con aspectos que todos valoramos un montón: conocer anticipadamente el valor del trayecto y contar con toda la información del viaje desde la aplicación, para que lo que te prometen se cumpla al pie de la letra. La primera etapa es con Ricardo Meruane como protagonista absoluto, y después se sumarán nuevas piezas para seguir explotando el concepto. ¡Así que atentos a sus feeds, porque la campaña se desplegará con todo en Instagram, TikTok y YouTube, además de publicidad exterior en Santiago y acciones digitales con creadores de contenido durante los últimos meses del año!

¿Y tú, ya te convenciste de que lo “fome” es lo nuevo top? ¡Nosotros ya estamos listos para pedir nuestro Cabify sin sorpresas y disfrutar la tranquilidad!