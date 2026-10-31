¡Ponte de Acuerdo! Emilia Dides se fue con todo contra Vasco Moulian por sus críticas a Alessia Traverso

Espectáculos

Un momento de alta tensión se vivió en el programa "Fiebre de Canto" esta semana, específicamente en el capítulo del miércoles. Todo explotó cuando Emilia Dides cuestionó sin filtro las duras críticas de Vasco Moulian hacia Alessia Traverso, quien previamente ya había encarado al jurado por una baja calificación.

La chispa saltó cuando Alessia Traverso interpretó "Chandelier", de Sia, caracterizada como Merlina, en el marco de las celebraciones de Halloween. Su presentación no convenció a Vasco Moulian, quien criticó la elección del repertorio en inglés y dijo que no le gusta el anglo y que lo encuentra fome.

Alessia le respondió cuestionando la falta de coherencia en sus evaluaciones anteriores. "¿Qué quieres de mí? Porque la canción no la elijo yo", dijo, recordando que ya había recibido críticas por interpretar a un personaje. Al final, Moulian le puso un cinco.

Tras el intercambio, Emilia Dides tomó la palabra y respaldó los cuestionamientos de Alessia. Dijo que la gran mayoría de las veces discrepa con él y que hoy no era la excepción, porque siente que un día quiere algo y al otro día otra cosa. "También ponte de acuerdo", lanzó.

Moulian intentó justificar su postura señalando que el programa era un show de canto, argumento que no convenció a Emilia, quien respondió que es un concurso de canto y que hay notas. La cantante insistió en que él debería ser más consecuente con sus deliberaciones.

Finalmente, Emilia Dides calificó a Alessia con un nueve y le dejó una recomendación para futuras presentaciones: "Quiero que Merlina se apodere más de ti".