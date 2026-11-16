¡Pucha la plata! Viñuela reveló por qué rechazó millones por un reality de Canal 13

Espectáculos

José Miguel Viñuela, el nuevo rostro de CHV, nos dejó con la boca abierta. El animador soltó la bomba: rechazó una oferta de esas que no se ven todos los días, ¡millonaria!, para entrar como participante a un reality de Canal 13. ¿La razón? Priorizó su salud mental y su carrera por sobre el dineral, aunque la suma era para tapar hoyos.

La confesión la hizo hace poco en el podcast "Juzgamos y nos funamos", donde conversó con Danilo 21. Viñuela contó que ejecutivos de Canal 13 lo contactaron para dos encierros, y que no era la primera vez que lo tentaban con el formato. "Me llama un productor ejecutivo, que ya me había llamado hacía un par de años para ofrecerme ser parte de un reality de Canal 13", detalló el animador. Incluso, ya había conversado antes con un ejecutivo de esa señal sobre la posibilidad de entrar a un reality.

La primera propuesta formal era para el reality "Palabra de Honor", donde le ofrecían entrar como participante. Le explicaron que estaría el Negro Piñera y que querían darle un tono más humorístico, con gente que hubiera tenido un problema grande en la vida y necesitara enderezarse. Y lo más impactante, la plata: "No te explico la cantidad de plata que me ofrecieron, que yo igual dije: ‘Pago las deudas’”, reveló Viñuela, dejando claro el tremendo monto que estaba sobre la mesa.

Pero la cosa no pasó. Viñuela explicó por qué no aceptó: quería seguir su carrera y sabía que entrar a un reality no era lo suyo. Dijo que habría terminado separado, vuelto loco y solo, y que por eso respondió que no. Una decisión que, vamos a ser honestos, es de valientes, considerando el tremendo dineral que le ofrecían.

Tiempo después, la misma señal volvió a la carga. Esta vez, para "Vecinos al límite". Le explicaron que querían que entrara como integrante y no en una dinámica. El "no" de Viñuela fue firme, aunque diplomático: agradeció la invitación y dijo que, si algún día consideraban que podía hacer una dinámica en un reality, estaría encantado de participar. Dejó la puerta abierta, pero para otra pega.

Y al final, parece que el universo lo escuchó. Poco después de esas conversaciones, el ejecutivo lo volvió a llamar con otra propuesta, una que sí calzaba con lo que él quería. Así fue como José Miguel Viñuela se unió a las filas de CHV, donde se encargará de la conducción de la nueva temporada de "Gran Hermano". ¡Un giro del destino que nos dejó con el ojo cuadrado! ¿Será que la cordura le ganó a la billetera, pero igual terminó metido hasta el cuello en el mundo reality? ¡Esa es la paradoja del Viñuela!