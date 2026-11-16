Fran Medina y el secreto del react de 'MasterChef': "A la gente le gusta que seamos sinceros"

Espectáculos

El react nocturno de 'MasterChef' en TVN se ha transformado en uno de los espacios más comentados del programa. La dupla de Yuhui Lee y Fran Medina conduce con cifras de audiencia que sorprenden incluso al propio canal. ¿Su secreto para conectar tanto? Pura espontaneidad y cero filtro, al fragor de una cocina en vivo y con reacciones que te dejan pegao a la pantalla. Fran Medina explicó en entrevista con BioBioChile cómo funciona el espacio.

Sin guion y "desde la guata": la clave para enganchar

Olvídate de los libretos y las pautas rígidas, aquí el lema es fluir con todo. Fran Medina confiesa que todo en el react es "realmente espontáneo" y que no hay "ninguna estructura que tengamos que seguir". Para ella, que nunca antes había hecho un react, fue un aprendizaje de cero. Al principio entendía que hacer comunidad era juntar cierta cantidad de gente que viera el programa, pero de a poco entendió que se trataba de tener un lenguaje, chistes internos y llegar a la gente con humor. Así, el show se construye día a día: con Yuhui parten preguntándose qué hacen hoy, y todo lo han ido haciendo desde la guata. Por eso la gente ve el programa desde el react, porque le gusta verlo acompañada de ellos.

El público manda: la sinceridad que prende

Una de las claves del react es que se guían por lo que dice la gente: Fran cuenta que leen harto los comentarios. Al principio estaban un poco temerosos de cómo se recibiría una reacción tan honesta, pero ha tenido buena aceptación. Al parecer a la gente le gusta que sean así de sinceros con lo que piensan, y eso les ha ayudado a formar su comunidad.

La química con Yuhui: un partner incondicional y cómplice

Fran y Yuhui se conocieron en el programa y se llevaron bien de inmediato; según ella, nunca han tenido un momento incómodo. Yuhui propone cosas para que el programa sea más gracioso. Fran le pregunta muchas cosas fuera de cámara, lo que le permitió conocer su postura y ver venir su reacción en el desafío de comida china. Se apoyan mutuamente: hay días en que él no quiere hablar mucho y ella toma la palabra. Lo que se ve en cámara, dice, es lo que son todo el rato.

Controversias y concursantes: el humor por delante

Las reacciones, según Fran, son súper orgánicas: la mayoría de las veces comparten el mismo pensamiento y pocas veces han estado en discordia. Como todos ven lo mismo, tampoco pueden hacer vista gorda a ciertas situaciones. No han recibido reclamos de participantes, aunque se entiende que pueda pasar. Con los eliminados que han llegado al programa han hablado. Con Felipe, por ejemplo, lo destrozaron un martes porque no cocinaba bien, el miércoles lo eliminaron y el jueves llegó al programa, así que tuvieron que poner su mejor cara. Él se lo tomó con humor y les dijo que entendía que esto es televisión. Fran recalca que no tienen nada personal contra ninguno y que hablan según lo que ven ahí.

Al final del día, el objetivo es uno solo: pasarlo bien y hacer que la gente también lo pase bien. Fran no quiere dejar la comedia: tiene show a fin de mes y vuelve al escenario, que había dejado por un tema de tiempo. Pero también le está gustando mucho el área de las comunicaciones. Sobre qué pasará cuando termine el programa, dice que todavía no sabría decirlo.