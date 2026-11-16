El cabro británico de 16 años que teloneó a Los Tres y quedó flechado con la cueca

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¡Atención, atención! Los Tres, la banda de rock chileno, una de las más influyentes, se mandó un fiestón de proporciones épicas para celebrar los 30 años de su MTV Unplugged más mítico, y obvio que nos dejó a todos con la boca abierta. Pero esperen, porque la noche del reencuentro no fue solo revivir esos temazos que nos sabemos de memoria y que son pura historia de nuestra música; la tremenda sorpresa fue la aparición de un invitado de lujo, un cabro que cruzó el océano para ser parte de esta leyenda: John Denton, un músico británico que, la verdad, ¡la rompió como telonero y nos dejó a todos impresionados!

Imagínense la escena: este talentoso cabro chico, de solo dieciséis años, fue el encargado de encender el ambiente y abrir los shows con que la icónica banda penquista celebró las tres décadas de ese disco acústico que marcó a varias generaciones. Denton se pegó un tremendo viaje, miles de kilómetros, para pisar por primera vez suelo chileno y, según sus propias palabras, vivió una noche que describió como "una experiencia extracorporal". ¡Y cómo no! ¿Te imaginai la volá de estar en un escenario masivo, escuchando a miles de personas corear tus propias canciones? Y como si fuera poco, para rematar la faena, finalmente pudo conocer en persona a Álvaro Henríquez, el cantautor chileno, vocalista y guitarrista de Los Tres, con quien ya llevaba meses chateando por WhatsApp. ¡Una historia que parece sacada de una película, pero que fue pura realidad!

"He Barrido el Sol": Una obra maestra que te vuela la cabeza

La admiración de Denton por Los Tres no es algo nuevo, y su pasión por la música de la banda es total. En una entrevista con The Clinic, recordó su encuentro con Álvaro Henríquez, que fue maravilloso. Y ojo, que aunque era la primera vez que se veían en persona, la confianza entre ellos era total gracias a los meses de conversaciones por WhatsApp: según contó, lo trató como a un miembro de la familia que había estado lejos un tiempo.

Cuando le preguntaron por su canción favorita de Los Tres, Denton no dudó: "He barrido el sol", que para él es "simplemente una obra maestra". El cabro quedó impresionado con cómo la banda logra una canción de rock and roll potente, con una melodía delicada y hermosa, que a la vez incorpora influencias claras de la cueca. Además, confesó que ha aprendido muchísimo sobre la cueca y que de verdad le encanta. ¡O sea, quedó flechado con nuestro baile nacional, un seco que lo entendió todo!

La patá de abrir un show histórico

Para John Denton, participar en la celebración de los 30 años del MTV Unplugged de Los Tres fue más que un concierto, fue un tremendo honor que difícilmente olvidará. Haber podido desempeñar un pequeño papel en una noche tan increíble fue, según dijo, verdaderamente un honor. Y está muy agradecido por el trato que recibió él y su familia de parte de Álvaro y todo el equipo.

Pero quizás lo más alucinante de toda la experiencia para él fue la conexión instantánea con el público chileno. Poder tocar su repertorio fue increíble, contó: viajar 7.000 millas y escuchar a miles de personas cantar sus letras fue como vivir una experiencia fuera de su cuerpo. Imagínate la emoción, la adrenalina, la patá de escuchar a la barra brava chilena coreando tus temas a todo pulmón después de cruzar medio mundo. ¡Una experiencia tremenda que no cualquiera cuenta!

De YouTube a Santander Arena: Cómo partió todo

La historia de cómo Denton llegó a ser telonero de Los Tres es bien pulenta y mucho menos tradicional que la de otros músicos, ¡casi de cuento! El cabro se hizo conocido entre los fans chilenos después de que el mismísimo Álvaro Henríquez destacara su música en una entrevista en la radio. Obvio que el comentario del líder de Los Tres fue el empujón perfecto, haciendo que miles de fanáticos fueran a buscar las canciones del británico en redes sociales, ¡una avalancha de nuevos seguidores!

Denton, por su parte, se metió de cabeza a descubrir el repertorio de la banda nacional, quedando fascinado, y se terminó viralizando con una versión en inglés de "Un amor violento" que dejó a todos con la boca abierta. ¡Un golazo que lo hizo despegar aún más! Este vínculo creció tanto, que lo que partió como una curiosidad se transformó en una invitación formal para abrir los dos conciertos que Los Tres dieron el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre de 2026 en el Santander Arena. Ahí, la formación original de la banda –Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Roberto "Titae" Lindl y Francisco Molina– se reunió para tocar el repertorio completo del acústico que grabaron en Miami en septiembre de 1995. La primera jornada, el sábado 14 de noviembre, también tuvo otros invitados de lujo, como Cuti Aste. Y pa' cerrar con broche de oro, Denton no solo presentó su propio repertorio como telonero, sino que volvió al escenario durante el show principal para cantar parte de "Amor violento" junto a la banda. ¡Así es como se ganan a Chile!

¿Será que este cabro nos trae la nueva ola del rock con sabor a cueca? ¡Nosotros decimos que sí, y estamos listos para lo que venga!