Soledad Onetto: el consejo financiero de su ex que la “salvó” de ser cero ahorrativa

Espectáculos

Soledad Onetto se mandó una confesión bien íntima que dejó a varios con la ceja arriba. En una entrevista reciente con La Cuarta, la conductora de Teletrece Central desempolvó recuerdos de su primer matri con el ingeniero Rodrigo Alonso y reveló cuál fue el tip más importante que le dio para la vida, ¡y ojo que es de finanzas!

La conversación saltó a propósito de la nueva temporada de Biografías, ese programa que regresará a las pantallas de Canal 13 el martes 17 de noviembre.

La periodista contó que se casó súper joven, a los 21 años, con Alonso, y aunque se separaron en 2014, antes de eso, ella tenía una visión ultra romántica del matrimonio. “Me casé enamorada del amor y de él. Y tuvimos muy bonito matrimonio”, recordó Onetto. Además, explicó que en ese tiempo, la onda de ser papás no era prioridad para ninguno de los dos. Preferían viajar y disfrutar con los sobrinos, dejando la maternidad para después.

Pero lo que de verdad llamó la atención fue cuando Soledad soltó el tremendo aprendizaje de ese matrimonio, especialmente uno que hasta hoy la marca a fuego con la plata. “El gran aprendizaje de mi vida, y mi primer matrimonio, fue que lo más importante no es cuánto ganas, lo importante es cuánto ahorras”, soltó. Y claro, su ex solía aconsejarla sobre cómo administrar mejor sus ingresos.

Al final, la Sole cachó la importancia de esa enseñanza y ahora la tiene como una regla sagrada para manejar la plata. Y ojo, que la periodista se tomó con harto humor su antigua relación con el dinero, reconociendo que durante su juventud era cero ahorrativa y solía gastar prácticamente todo lo que le llegaba al bolsillo.

Entre risas contó que en esa época, si recibía 100.000, probablemente se gastaba los 100.000, y que gran parte de esa plata se iba en comprar zapatos y hacer regalos para otras personas. Ella misma recalcó que no eran grandes lujos, pero que siempre fue muy solidaria. “Comprendí que era necesario ahorrar. Ahora soy más ahorrativa, ¡sí! Ahora soy una adulta mayor consciente”, remató de buen humor. ¡Quién diría que un ex te dejaría una lección tan bacán, ¿o no?!