¡Tremenda voz perdida! Patrick Stewart y la narración de Pesadilla antes de Navidad que casi nadie conoció

Cine

Pensábamos que Sir Patrick Stewart iba a ser eterno, ¿cachai? Con sus 86 años, el actor inglés es un prócer del cine, y lo hemos visto en papeles épicos como Jean-Luc Picard o Charles Xavier. Un crack.

Pero ojo, que hubo un papel que, para sorpresa de todes, ¡incluso de él!, se le fue entre los dedos. Y no solo eso, ¡lo grabó y después lo borraron casi por completo! Hablamos de su narración en la icónica 'Pesadilla antes de Navidad'.

Ahora que estamos en la temporada perfecta para maratonear 'Pesadilla antes de Navidad', ese clásico de stop motion que Henry Selick nos regaló en 1993 y que lleva emocionando a varias generaciones, se nos revela este cahuín. Resulta que la película que conocemos no llegó entera al cine. Hubo cortes, ¡y de los buenos! Uno de ellos fue un poema largo de Tim Burton que iba a ser la apertura y el cierre, como un broche de oro para la historia de Jack Skellington.

Y aunque al final la voz del monólogo fue Ed Ivory (el mismo que hizo de Santa Claus, ¡dato rosa!), el primero en dejarlo grabado, y con una versión mucho más amplia que la que sobrevivió, fue el mismísimo Stewart. ¡Una locura!

Y pa' colmo, Stewart ni siquiera era la primera opción. Antes pensaron en Vincent Price y James Earl Jones, pero el primero andaba achacado por la pérdida de su señora y con Jones simplemente no hubo química. ¡La historia se estaba poniendo buena!

Entonces, ¿dónde quedó esa joya perdida? Bueno, la buena noticia es que, aunque su voz no llegó al corte final de 'Pesadilla antes de Navidad', no está completamente perdida. Sus narraciones las puedes pillar en la banda sonora de la peli y su versión del poema de Burton está en el DVD. ¡Menos mal!

Y honestamente, vale la pena escucharlo. El actor inglés le da un toque ÚNICO, un tono profundo y mítico que te hace pensar: ¿cómo habría sido 'Pesadilla antes de Navidad' con ese sello? ¡Nos perdimos un peliculón aún más cuático! ¿Te imaginas?