¡Se viene la escoba en Volverías con tu ex? 2! Un duelo de eliminación dejará la grande
En el avance del capítulo 85 de Volverías con tu ex? 2, la tensión es máxima. Se viene un duelo de eliminación brígido que podría dejar a un participante o a una pareja eliminada.
En esta competencia clave, se enfrentarán dos equipos con todo. Por un lado, tenemos al equipo morado, compuesto por Luis Mateucci, Bárbara Córdoba y nuestra querida Nicole Moreno, más conocida como Luli. Al otro lado, en el equipo celeste, están Camila Nash y Tom Brusse, listos para darlo todo.
Pero aquí viene el cahuín: Luis Mateucci decidió jugársela y competirá junto a Bárbara Córdoba, dejando a Nicole Moreno en la banca. ¿Qué onda, Mateucci? ¿Será una jugada maestra o se arrepentirá de no haberle dado la oportunidad a la Luli?
El circuito es de aquellos que sacan el alma: los participantes deberán mover pesados fardos de paja. Además, las mujeres tendrán que subir y bajar varias veces por una estructura de metal y una pared de cuerdas. Los más rápidos serán los ganadores. Los perdedores, en cambio, tendrán que enfrentarse al azar y elegir entre “amor u olvido”. ¡Qué nervio!
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go. Y tú, ¿crees que la estrategia de Mateucci valdrá la pena o Luli podría haberlos salvado de la eliminación?