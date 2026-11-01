¿Terminó el romance? Kel Calderón le pone freno a los cahuines con Renzo Tissinetti

Espectáculos

¡Los rumores estaban con todo! Los seguidores de Kel Calderón notaron que la influencer y el chef Renzo Tissinetti andaban medios perdidos en redes sociales, sin las clásicas fotos de pareja que tanto nos gustan. Esta falta de contenido juntos encendió las alarmas y empezaron a correr los cahuines de un posible quiebre, así que la hija de Raquel Argandoña decidió aclarar el panorama.

Fue en sus historias de Instagram donde le preguntaron directo al hueso si la menor presencia de Tissi se debía a querer dejar la relación más privada. Kel, sin pelos en la lengua, explicó que viven la relación de forma muy natural y que nunca han tenido la intención de hacerla extremadamente pública ni de esconderla. ¡Nos quedó clarísimo!

Pero la verdadera razón de su ausencia 2.0 es más simple de lo que pensábamos: ¡la pega! "Estos últimos meses hemos estado realmente ahogados en trabajo", confesó Kel, "entonces creo que por eso hemos tenido menos tiempo de compartir momentos por aquí". Al final, agradeció las oportunidades laborales y dijo que volverán a compatibilizar mejor las cosas. ¡Qué buena onda!

De hecho, hace unas semanas ya habían surgido las especulaciones. En esa oportunidad, frente a la pregunta de si aún estaba con su novio, Kel respondió con un "Sí jajaja. Soy una mujer con mucha paciencia", frase que llamó la atención. Parece que los cahuines son recurrentes para esta pareja.

La relación entre Kel y Renzo ya lleva más de tres años y conviven, un dato no menor, porque según ella misma contó en una entrevista con Página 7 en marzo, antes le tenía harto miedo a la convivencia, pero le sorprendió lo fácil que fue. Además, explicó que Renzo es más reticente a las redes sociales.

Así que, según ella, no hay quiebre: solo una pareja con mucho trabajo en los últimos meses.