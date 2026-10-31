Pedro Pascal se cambia al violonchelo en el intenso tráiler de 'Behemoth': ¿más difícil que ser gladiador?

Cine

Después de reventar las pantallas como el Mandaloriano y protagonizar 'The Last of Us', nuestro Pedrito Pascal vuelve a la carga con un desafío completamente distinto. Olvídense de la acción y la sci-fi, porque ahora lo veremos en un drama musical que promete tocar fibras más allá de las cuerdas del violonchelo.

Searchlight Pictures acaba de soltar el primer tráiler de 'Behemoth', la nueva peli escrita y dirigida por el seco Tony Gilroy, y nuestro chileno favorito, Pedro Pascal, está al frente del elenco junto a Olivia Wilde. Prepárense porque esto es un dramón con todas las letras, donde Pascal interpreta a Alex Serian, un violonchelista virtuoso que, después de más de veinte años, vuelve a Los Ángeles y de a poco empieza a desenterrar recuerdos dolorosos mientras trabaja en música para el cine.

Alex fue un niño prodigio, criado en una familia de músicos de estudio, y se pasó más de dos décadas entre giras internacionales y pegas haciendo bandas sonoras. La historia arranca cuando regresa a la ciudad de los sueños tras un buen rato afuera, y paf, se topa de golpe con una parte de su vida que había dejado bien guardada. Las sinopsis que andan dando vueltas tienen algunas diferencias menores –si fueron dos décadas o 25 años, si volvió tras giras ininterrumpidas o para participar en la banda sonora de una película–, pero el punto es el mismo: cada vez que toca el violonchelo, ¡zas!, se le activan recuerdos sensoriales que tenía bien reprimidos.

La peli avanza en modo cronológico, y cada vez que el hombre interpreta algo con su instrumento, es como un interruptor para la memoria. Las notas, cómo mueve el arco y las canciones de esa película ficticia en la que está trabajando, van reconstruyendo de a poco por qué chucha se fue de Hollywood. La catarsis del personaje está súper ligada a su violonchelo, que es como su herramienta de trabajo y, al mismo tiempo, la conexión directa con todos esos rollos que ha estado tratando de evitar. O sea, el pasado aparece a través de sensaciones musicales, sin necesidad de que alguien le explique todo con peras y manzanas. El tráiler ya nos muestra esa tensión entre la precisión técnica que exige su pega y la pérdida de control cuando la música le despierta la memoria.

La dura preparación de Pedro Pascal

Para meterse en la piel de este violonchelista de élite, Pedro Pascal realizó un entrenamiento, enfocado en la 'digitación' (poner y mover los dedos en las cuerdas) y el 'manejo del arco' (controlar la presión, velocidad y dirección). ¡Imagínense! Son movimientos que se ven directo en la pantalla y tienen que calzar perfecto con la música, sino, se nota al tiro que es un truco. El mismo Pascal contó que esta preparación fue más exigente que todo el desgaste físico que tuvo para 'Gladiator II'. La idea era que se viera creíble como un músico profesional desde chico, con décadas de escenarios y estudios encima.

El regreso del seco Tony Gilroy

'Behemoth' marca la vuelta de Tony Gilroy a la dirección cinematográfica, y ojo, él también firmó el guion. Después de ser el capo creativo de 'Andor' –la serie protagonizada por Diego Luna– y de dirigir 'El legado Bourne', ahora deja la acción un poco de lado para sumergirnos en una historia de memoria, música y el regreso de un artista a su punto de partida. Además, Gilroy vuelve a un ambiente que domina: el detrás de cámara de las producciones audiovisuales. Alex vuelve a Los Ángeles para meterse de lleno en la música de cine, y sus propias vivencias empiezan a mezclarse con las melodías de la ficción para la que fue contratado. ¡Pura meta-narrativa!

El elenco estelar y cuándo la veremos

Junto a nuestro Pedro y a Olivia Wilde, el elenco está lleno de caras conocidas como Eva Victor, Matthew Lillard, Alexa Swinton, Margarita Levieva, Hank Azaria y Will Arnett. Aunque todavía no nos han soltado detalles de qué personajes interpretará cada uno ni cuál será la jugada de Wilde en el conflicto principal, la película ya tuvo sus pasadas por festivales y recibió puras críticas buenas antes de su lanzamiento. El tráiler, difundido el jueves 29 de octubre, es el puntapié inicial para la promoción con el público en general, y ojo, el estreno es solo en salas de cine. Marquen el calendario: 'Behemoth' llega el 3 de diciembre. Y para que no se les olvide, ese mismo mes Pascal también se va a poner de nuevo el traje de Reed Richards en 'Avengers: Doomsday'. ¡Diciembre con Pedrito por partida doble!

¿Creen que Pedro Pascal nos hará sufrir tanto con el violonchelo como con los clickers de 'The Last of Us'? ¡Yo ya estoy ready para el dramón!