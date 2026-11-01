Claudia Conserva y la espera de resultados: “Solté, ya no dependía de mí”

Espectáculos

La Claudia Conserva nos tuvo con el corazón en la mano, ¿cachai? Porque enfrentarse a un control médico, sobre todo después de haber pasado por un cáncer, es pa' ponerse nerviosa sí o sí. Y ella lo reconoció sin pelos en la lengua este viernes pasado, compartiendo con todos sus seguidores cómo fue esa jornada de exámenes y la incertidumbre que se sentía mientras esperaba los resultados.

Desde la clínica, y con una foto que lo comprueba, la presentadora y actriz chilena nos contó su estrategia para no volverse loca. “Confieso que utilicé todas mis herramientas de respiración, aprendizajes budistas y meditaciones para mantener la calma y confiar”, reveló. Y la clave, según ella, fue soltar, porque ya no dependía de ella.

Pero tranquilos, porque la espera tuvo un final feliz, ¡como nos gusta! La propia Claudia nos dio la buena nueva: “¡Salió todo bien!”, escribió, dejando claro que estaba más que contenta, y nosotros más aliviados. Imagínense el peso que se quita de encima, ¡se pasó de valiente!

Recordemos que en junio de 2022 a la animadora le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo. Desde ese momento, se lanzó de lleno a la batalla con quimioterapia intensa y una cirugía posterior. Incluso, se la jugó y documentó toda esa experiencia en “Brava”, una serie donde mostró cada etapa de su tratamiento y recuperación.

El 2023 fue un año clave, porque la biopsia después de las quimios y la cirugía no encontró rastros de cáncer, ¡notición! Confirmó que estaba libre de la enfermedad, y desde ahí ha seguido al pie de la letra con sus controles médicos, como toda una rockstar de la vida.

Y como siempre, la Claudia aprovecha cada oportunidad para dejar un mensaje importante. En esta ocasión, hizo un llamado a todas las mujeres para que pongan su salud en primer lugar. Contó que no hay cifras claras de cuántas mujeres que tuvieron cáncer mantienen sus controles, y le achacó al miedo a un nuevo diagnóstico una de las razones para postergarlos. Pero ella fue clarita: el miedo no debe impedir acudir a los controles.

Además, tiró el dato de oro: hacerse mamografías, exámenes preventivos y todos los controles que correspondan, según la edad y el historial médico. Porque, vamos, la detección a tiempo puede cambiarlo todo. ¿Y tú, ya te hiciste tus controles? ¡No hay excusas!