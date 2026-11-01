La última patita de Expo Quillota 2026: ¡Alanys Lagos, Melón y Melame y Los Charros de Lumaco se toman la noche final!

Espectáculos

¡Atención, fanaticada! La Expo Quillota 2026 llega a su fin este domingo 1 de noviembre y se transmite por las pantallas. Después de dos intensas jornadas llenas de música y humor que nos tuvieron pegados a la pantalla, la última patita promete ser un carrete inolvidable.

El primer plato fuerte de la noche viene con todo el ritmo de Alanys Lagos, con música tropical ranchera. ¡Así que a preparar las caderas para bailar sin parar! Después, el humor se toma el escenario con Melón y Melame, que junto a Patricio Jofré, seguro nos van a dejar con la guata adolorida de tanto reír.

Y para poner el broche de oro a esta edición de la Expo Quillota, nadie mejor que Los Charros de Lumaco. Ellos serán los encargados de cerrar la noche.

Así que ya sabes, ¿cuál de estos artistas te tiene más prendido para pegarte al sillón esta noche?