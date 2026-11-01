¡Orgullo de mamá! Pancha Merino celebró importante logro de su hijo Dominic junto a su exmarido

Espectáculos

¡Pancha Merino está más chocha que nunca! Su hijo mayor, Dominic Labbé, participó en su ceremonia de licenciatura de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez. La actriz no dudó en compartir la tremenda alegría con sus seguidores en redes sociales, .

Pero ojo, que en medio de las fotos que publicó en Instagram, hubo una que se robó todas las miradas . ¿La razón? Francisca Merino aparece posando feliz de la vida no solo con su recién titulado hijo, sino también con su exmarido, Claudio Labbé, el padre de Dominic y de sus otros dos cabros, Amanda y Chloé.

Ver a la expareja junta, después de haberle puesto fin a su matrimonio en 2016 tras 15 años de relación, es una señal de que cuando se trata de los hijos, la buena onda siempre puede prevalecer. Un momento familiar súper importante, donde ambos acompañaron a su hijo en este tremendo hito de su primogénito.

Para Pancha, esto de ver a Dominic dedicado y cosechando éxitos no es nuevo. Ya en 2021, cuando el cabro terminó cuarto medio, la comunicadora se llenó de orgullo y destacó lo mateo que era. En esa oportunidad, destacó su responsabilidad, madurez y dedicación a los estudios, y reconoció que prefería quedarse estudiando antes que salir con sus amigos. ¡Un verdadero crack!

Ahora, con este nuevo paso en su vida profesional, Dominic vuelve a ser el centro de la celebración familiar, y su mamá quiso que todos fuéramos parte de su alegría. Es que con un hijo así, ¿quién no va a sacar pecho?