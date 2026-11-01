¡Arturo Longton lo hizo de nuevo y su transformación tiene a las redes alucinando!

Espectáculos

Arturo Longton, el eterno chico reality que siempre nos da de qué hablar, lo hizo otra vez esta semana y remeció todas las redes sociales. ¿La razón? Una foto donde exhibe un cambio físico radical que ha logrado en los últimos meses, dejando a sus seguidores y a la farándula chilena completamente impactados. ¡Dejó la escoba, digamos!

La instantánea, subida a sus plataformas, lo muestra caminando relajado en la vía pública, pero con un detalle imposible de ignorar: un abdomen muy trabajado. Desnudo de la cintura para arriba, el galán posó mirando directo a la cámara, botella de agua en mano, con una facha que no pasó piola. "Para mi ego, lo necesito. Saludos", escribió el ex participante de La Granja. Y cómo no, ¡si los resultados están a la vista!

La publicación fue un bombazo instantáneo, robándose todas las miradas en cosa de segundos y generando una avalancha de comentarios. No solo los cibernautas comunes y corrientes quedaron marcando ocupado con el nivel de transformación, sino que hasta figuras destacadas del espectáculo nacional se sumaron al tren de los halagos. Kika Silva, Pamela Díaz, la Maestra Edymar Acevedo, Valentina Saini y Joche Bibbó no dudaron en dejarle sus felicitaciones.

Entre los cientos de "likes" y comentarios, la gente simplemente alucinaba, con mensajes de felicitación y elogios por el resultado, incluido uno que decía que ni siquiera la IA puede dejar una armadura tan perfecta.

Y es que esta no es la primera vez que Arturo nos deja con la mandíbula en el suelo por su compromiso con el fitness. A principios de agosto, el chico reality ya había mostrado un cambio notable después de bajar 18 kilos, compartiendo en ese momento una reflexión al respecto.

"Bajé de 100 a 82. Estoy contento", explicó en ese entonces. Aunque prometió ir contando con qué se ayudó, por ahora no ha dado más detalles.

Lo cierto es que Arturo Longton está demostrando que, cuando se propone algo, lo cumple con creces, y con una facha que ya quisieran muchos. ¿Quién más se anima a seguirle el ritmo a este nivel de compromiso o solo nos quedamos con la envidia de ver sus abdominales?