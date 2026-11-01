¡Sergio Rojas sin filtro! Destrozó al equipo de Alfombra Roja por Isidora Gaete y su colapso nervioso

Espectáculos

Isidora Gaete, panelista de Alfombra Roja, tuvo una semana heavy los últimos días de octubre. ¿La razón? Unos comentarios que lanzó en su podcast “Sin ofender” y que no cayeron nada de bien entre la barra de fanáticos de Pokémon.

Entre sus dichos, criticó a quienes andaban cazando “pokémones” con sus teléfonos, incluso gente con títulos universitarios y cargos respetables. Era obvio que esa frase iba a prender el ventilador en redes sociales, y según se supo después, la ola de críticas le habría provocado un colapso nervioso.

Esta situación la soltó Sergio Rojas en el programa Que te lo digo, y no se guardó nada. El periodista aseguró que Isidora Gaete no se presentó a trabajar porque estaba “muy afectada debido al hate que ha recibido”. Y ahí no más le tiró la bronca a los compañeros de Gaete: “Isidora Gaete ha sufrido un colapso nervioso y les quiero decir a todo su equipo que son una mierda de compañeros”, disparó sin anestesia.

Rojas no entendía cómo nadie del equipo de Alfombra Roja se había puesto en contacto con ella. Según planteó, es un lugar de trabajo, pero también existe la empatía hacia una compañera que lo está pasando mal, y recordó que Isidora está recién empezando en la televisión y necesita consejos, contención y amistad.

Para cerrar su descargo, Sergio Rojas calificó la actitud del equipo como una “canallada”, dejando claro que, para él, la falta de apoyo entre ellos tiene sus consecuencias. Cuestionó que ninguno se haya acercado a ella para darle apoyo y sentenció que por eso les va como les va, porque no son un equipo.