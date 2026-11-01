Esteban Paredes abre el corazón y confirma que volvió a la soltería

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¡Quedamos pa' dentro con esta noticia! Esteban Paredes, el exdelantero histórico de Colo Colo, soltó una bomba sobre su vida personal en el último episodio de Vértigo. El exfutbolista confirmó que volvió a separarse de Jenny Lastra, la madre de sus hijos, después de que intentaran retomar su relación y, de nuevo, atravesaran dificultades.

Parece que no fue por falta de intentos, porque Paredes contó que habían intentado reconciliarse en distintas oportunidades durante los últimos años, como una teleserie que nunca termina. Pero, al final, la relación llegó nuevamente a su fin hace aproximadamente un mes y medio.

El propio Paredes no se guardó nada y aseguró que los recuerdos de situaciones pasadas dificultaron continuar juntos. De hecho, se tiró un mea culpa de aquellos, reconociendo los errores que cometió. Contó que con el tiempo quisieron volver varias veces y que hasta hace un mes y medio estaban juntos otra vez, tras pasar por varias etapas complicadas y difíciles.

Y la cosa no quedó ahí. El exgoleador albo se fue con el cucharón grande, abordando los motivos que, según él, terminaron por desgastar el vínculo. Asumió que tuvo comportamientos que afectaron a su pareja y que hoy mira con arrepentimiento. “Creo que yo cometí muchos errores. No era cariñoso con ella, soy una persona muy fría, muy dura. Con el tiempo he aprendido a ser más sensible, un poco más cariñoso”, confesó, como si estuviera en terapia intensiva del amor.

Además, el exjugador reconoció que, durante el tiempo que estuvieron separados, pudo haber tenido algún acercamiento con otras personas, aunque dejó claro que nunca llegó a tener una relación seria, pa' que no le inventaran cahuines.

¿Y por qué esta vez no hubo vuelta atrás? Paredes explicó que, finalmente, decidió poner término a la relación porque Jenny Lastra había sufrido mucho durante ese proceso. Dijo que existen situaciones del pasado, esos recuerdos que no se borran y no permiten ser feliz, que simplemente no dejan que la confianza se recupere para seguir como pareja.

Así que, al parecer, por mucho que se intente, hay historias que simplemente llegan a su fin. ¿Crees que Paredes con esta confesión está dando un paso importante para cambiar? O, ¿hay amores que, por muy grandes, no se pueden rescatar?