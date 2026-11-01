¡Se prendió Prohibida Obsesión! Pablo descubre mensaje turbio de Gaspar a Vivi

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¡Atención, fans de Prohibida Obsesión! El capítulo 17 viene cargadito de cahuines que nos van a dejar pegados a la pantalla. Pablo (César Sepúlveda) llega a la casa de Vivi (Celine Reymond), y llegará tras la extraña actitud que tuvo con ella la noche anterior.

Resulta que Pablo se había negado a abrirle la puerta a Vivi tras enterarse de que ella se había quedado cenando con su hija y Gaspar (Nicolás Poblete). ¡Qué atrevido!

Ahora, el drama escala. Pablo visita a su pareja y, paf, descubre un mensaje de Gaspar en su celular que le levanta todas las alarmas. El abogado le escribirá: "Llámame cuando puedas, para seguir la conversación de anoche". ¡Turbio, turbio!

Esto deja a Pablo más que inquieto, así que, aprovechando que Vivi no está cerca, se lanza a desbloquearle el celu. Su misión es clara: cachar la verdadera onda entre su pareja y Gaspar. ¿Qué secretos se revelarán en ese teléfono?

¿Será que Pablo va a encontrar algo que confirme sus sospechas y deje la escoba? ¡Esto está que arde!