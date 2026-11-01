¡Palo y a la vena! Natalia Valdebenito aclara su no-ida a Viña 2027 y el "sueldo" que la aleja

Espectáculos

La tía Naty Valdebenito, nuestra comediante favorita para tirarnos verdades a la cara, se puso seria y le bajó el pulgar a los rumores de su regreso al Festival de Viña del Mar en 2027. ¡Sí, leíste bien! Después de que Fabrizio Copano ya había tirado la toalla hace unos días, muchos teníamos la esperanza de ver a la Natalia rompiéndola en la Quinta Vergara. Pero no, chiquillos, ella fue clara en su paso por el canal NTV: no ve posible un regreso este año. ¡Un bajón para los que amamos su humor!

¿La razón? Simple, directa y con esa honestidad brutal que tanto la caracteriza. La comediante lo soltó sin anestesia en el programa 'Efecto N': “La verdad, es que yo creo que no, que no va a ser posible, porque no me han invitado este año. Hay que dejarlo claro, todos los años me invitan, menos este”. ¡PUM! Un baldazo de agua fría para los fans de su ingenio y sus comentarios filosos.

Pero, ojo, que la cosa no termina ahí, porque la Naty no es de las que se quedan calladas. La pregunta del millón era qué la alejaba realmente de un posible retorno. Y la respuesta, pa' qué andamos con cosas, nos dejó a todos rumiando: “Que el sueldo debiera ser más alto”, confesó sin tapujos. ¡Boom, directo al grano! Ahí lo tienen, gente. No es solo la invitación; es que la Valdebenito sabe lo que vale su pega, lo que implica pararse frente a ese público.

Como actriz que es, recalcó con mucha razón la importancia de la rigurosidad, el trabajo constante con su cuerpo, su voz y la escritura de su texto. Para ella es muy importante, apuntó.

No es que le haga el quite al desafío, para nada. La Naty es de esas que van con todo o no van. Ella misma lo explicó: “yo tendría que ir con todo muy seguro, y sabiendo que todo va a salir bien, que va a valer la pena y que todo va a estar bien en la interna”. O sea, no solo es plata; es también la tranquilidad de que el show va a ser impecable y que el engranaje detrás funcione. Porque, al final del día, lo que a ella le queda es ganarse al público, y eso, confesó, no está asegurado.

Pese a todo esto, la puerta nunca se cierra del todo en Viña, al menos en la teoría. Valdebenito afirmó que nunca se sabe, porque la parrilla no se cierra hasta el final, pero que cree que no, manteniendo un halo de misterio que, seamos honestos, a los fans nos encanta. Lo cierto es que, si sumamos la negativa de Fabrizio Copano —quien el miércoles 28 de octubre de 2026 también se descartó del Festival 2027—, ambos humoristas se han descartado del certamen.