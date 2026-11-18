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¡Abran paso, que llegó una nueva polémica para Francisco Kaminski! Esta semana, según los rumores de pasillo, Kaminski habría terminado su relación: Stephanie Finney le habría dado la tremenda PLR. ¿La afectada? Stephanie Finney, la mujer de 37 años con la que se le había vinculado. La noticia no tardó en explotar, y el responsable de detonar esta “bomba” fue Martín González, primo de Finney, quien habló en una charla con Noticias del Espectáculo, donde no hubo ni que apretarlo para que contara todo.

González, que es comunicador, partió su declaración dejando clara su preocupación: Dijo que lamentablemente es difícil cuando en una pareja tratan de alejarte de la familia, aunque su prima no lo quiera ver. ¿Será una pista de lo que pasaba tras bambalinas? Después, soltó la verdadera papita: “Yo te podría contar ahora es que lo único que me importa es su tranquilidad, que mi prima esté bien, porque me llegó el rumor de que ya habrían terminado porque ya alguna embarradita se mandó este otro”, filtró sin anestesia.

La cosa no quedó ahí. El primo fue más allá y apuntó a un episodio clave que encendería las alarmas sobre el quiebre. Según contó, en el cumpleaños de Finney Kaminski andaba desaparecido. ¡Imagínense el dramón! ¿Cómo vas a estar desaparecido en el cumpleaños de tu pareja? Esa jugada claramente no le salió bien, y González no dudó en comentarlo: Agregó que parece que a Kaminski le duró poquito la estrategia con su prima.

Para cerrar el cahuín, el mismo “sanguchito de palta” —como se refirió a sí mismo— remató la noticia con una confirmación que no dejó dudas: Según dijo, parece que ya no son familia porque habrían terminado, y se enteró por fuentes cercanas. Todo sigue en el plano del rumor. ¿Será que a Kaminski se le acabaron las estrategias o simplemente se le acabó la suerte en el amor?