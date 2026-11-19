Espectáculos

A ver, chiquillos, la farándula chilena nos acaba de servir un drama digno de culebrón, y el protagonista es nada menos que Sergio Lagos. Resulta que el martes, en el 'Zona de Estrellas', soltaron la papita del año: el reconocido rostro de Canal 13 estaría que trina, porque la señal del angelito no lo pescó ni para un café para el reestreno de 'Locos por el Baile'. ¿Entienden la magnitud de esto? Es como invitar a un asado y no avisarle al parrillero oficial.

La encargada de tirar la bomba fue Fany Mazuela, quien sin pelos en la lengua, dejó clarito que Lagos está "súper dolido porque él pensaba que era la persona que calza perfecto en Locos por el Baile". ¡Y obvio que sí! ¿Quién más podría tener esa chispa, esa onda para conducir un estelar de baile como nadie? Se siente como una patada en la canilla, ¿o no?

La Mazuela fue más allá y contó que el animador quedó con la bala pasada. O sea, no solo no lo llamaron para ofrecerle la pega, ¡sino que ni siquiera se tomaron la molestia de tantear la posibilidad! Canal 13, simplemente, "pasó de largo", como si Sergio Lagos fuera un desconocido en su propia casa. Y lo más insólito es que habrían llamado a gente externa, como Jean Philippe Cretton.

Ahí mismo, Hugo Valencia, conductor del espacio de espectáculos de Zona Latina, intervino para recordar que Lagos ya fue animador de Locos por el Baile. Fany Mazuela agregó que, para Sergio, era lo más lógico que lo convocaran. Pero parece que en los pasillos de Canal 13, la lógica a veces se va de paseo.

Y para rematar la teleserie, Camilísima agregó un datito extra: se grabará un piloto en el que probarían a Jean Philippe Cretton y Cristián Sánchez. Y Karla Constant quedó descartada como candidata para liderar el programa. Así que, mientras Sergio Lagos mastica la bronca por este ninguneo épico, la 'señal del angelito' sigue buscando a su pareja de baile. ¿Será que realmente creen que encontrarán a alguien que le ponga el mismo ritmo y sabor que Lagos le dio al show? ¡Ahí está la pregunta del millón!