Espectáculos

El animador Rafael Araneda reveló en el último capítulo del podcast “Tenemos que hablar” que cayó redondito en una estafa telefónica mientras vivía en Estados Unidos. La cosa partió cuando recibió una llamada de alguien que se hacía pasar por un repartidor.

Araneda, pensando que era un trámite más de su empresa en Chile, ni se lo pensó y compartió un código de verificación que le había llegado. ¡Error fatal! Con eso le dieron el manso portazo a su cuenta de WhatsApp. “Me llamaron desde Chile diciéndome que tenían una carta certificada para entregar en la oficina. Me pidieron un código y se los di. Ahí me hackearon”, contó el animador, todavía medio incrédulo.

Reconoció que no cachó al tiro que lo estaban engañando. Fue su productora, Josefina, la que prendió las alarmas y lo ayudó a revisar qué dispositivos estaban vinculados a la app. Rafa hasta se lo tomó con humor para resumir el desastre, y su comentario sacó carcajadas en el programa.

Lo más chistoso, o quizás lo más vergonzoso para él, es que Marcela Vacarezza no tenía idea de todo este episodio. Su esposo decidió guardarse el secreto por la vergüenza que le dio haber caído en el fraude. ¡Imagínense la cara de Marcela escuchando eso en vivo!

La conversación en el podcast dio para más historias familiares. Vicente Araneda, uno de sus hijos, contó que estuvo a punto de ser estafado mientras trabajaba en un restaurante en Estados Unidos, pero fue más vivo y logró sacar sus ahorros antes de perder la plata. Después, Florencia Araneda se desordenó con una anécdota amorosa que terminó con un quiebre en pleno picnic y recordó una aventura de camping en Bahía Inglesa que dio para nuevas bromas familiares.

Al final, uno se pregunta: ¿quién no ha caído o casi cae en estas estafas digitales? ¡Hay que estar con mil ojos!