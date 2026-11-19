Espectáculos

Pancha Merino, la reconocida actriz y presentadora de televisión, no se quedó callada frente a la polémica que la tiene en el ojo del huracán. La farándula chilena volvió a encenderse después de que la tarotista Sonia Valenzuela sacara a la luz supuestas conversaciones de WhatsApp, intentando respaldar sus graves acusaciones. ¿El tema central? Una presunta brujería encargada por Merino para recuperar a su expareja, el empresario Andrea Marocchino.

La cosa venía caliente desde hace un tiempo. El conflicto arrancó cuando la médium Sonia Valenzuela afirmó, sin pelos en la lengua, que la actriz habría recurrido a sus servicios para realizar “trabajos” de magia negra. Obviamente, Pancha Merino, con su característica personalidad, salió al paso de inmediato. Negó públicamente cada una de esas afirmaciones y, ni corta ni perezosa, desafió a Valenzuela a presentar pruebas concretas para sustentar semejante bombazo mediático.

Valenzuela, que no se iba a quedar con los brazos cruzados, respondió al desafío compartiendo una serie de capturas de mensajes de WhatsApp. En estos registros, supuestamente se veía a la actriz solicitándole información sobre unas velas y pidiendo una lectura de tarot. Para muchos, esto parecía ser el “game over” para Merino. Pero aquí, en el mundo de la farándula, rara vez las cosas son tan simples.

La actriz no tardó en dar su propia versión de los hechos, revelándola a través del periodista Pablo Candia en el programa Chismosos. Y, tal como nos tiene acostumbrados, Pancha Merino no se anduvo con rodeos. Desmintió categóricamente que los mensajes respaldaran alguna contratación de servicios de brujería para traer de vuelta a Marocchino. “Esas conversaciones no dicen nada; yo le estoy pidiendo el dato de unas velas porque me limpio y me protejo y además son conversaciones del 2023”, afirmó con total seguridad. ¡Así de claro y a la vena!

Merino también destacó que, durante el periodo al que corresponden esos chats, su relación con el empresario era buena y que incluso estaban de vacaciones en Europa. Para ella, el contenido filtrado no tiene nada de grave.

Pero el plot twist llegó de la mano de Candia, quien reveló un antecedente que Merino le habría compartido en privado: ¡una posible confusión de contactos con el mismo nombre! Según Candia, la actriz habría explicado que se equivocó de Sonia, pues tiene otra contacta con el mismo nombre. Un giro inesperado que añade un condimento extra a esta historia.

Con todas estas explicaciones sobre la mesa, la verdad es que los registros difundidos hasta ahora no logran confirmar de manera contundente la acusación de que Pancha Merino haya solicitado trabajos de brujería contra su expareja. Al final, ¿será que todo este culebrón de magia negra y chats es más un malentendido que un conjuro?