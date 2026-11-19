Espectáculos

¡Atención, gente de La Serena y alrededores! El Festival de las Artes Región de Coquimbo, el ARC 2026, soltó la bomba: no solo anunciaron una parrilla nacional que va a estar de lujo, sino que también ¡la inversión ministerial más grande en su historia! Estamos hablando de más de 230 millones de pesos pa' que la cultura se apodere de la ciudad. ¡Eso sí que es ponerle pino!

Este mambo cultural, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se va a vivir a concho el 28 y 29 de noviembre, desde las 15:00 hasta la medianoche. ¿Y lo mejor? ¡Es todo gratis y en pleno corazón de La Serena! Bajo el lema "El arte de habitar la ciudad", la idea es rescatar el casco histórico y llenar de vida los espacios públicos, transformándolos en puntos de encuentro pa' toda la familia. Así que prepárense para ver calles, plazas y edificios patrimoniales convertidos en un circuito cultural al aire libre.

Pero vamos a lo que nos convoca, ¿quiénes se suben al escenario? La parrilla musical trae a 18 artistas nacionales que te van a dejar con la boca abierta. Imagínate: Javiera Mena, Gepe, Fernando Ubiergo, el mismísimo José Alfredo Fuentes, Claudio Valenzuela, Pedropiedra, Dulce y Agraz, Javier Barría, Fernando Milagros, Rosario Alfonso, Núñez Briceño, Nando García y Laró. ¡Un mix que tiene de todo, pa' todos los gustos! Nosotros creemos que la selección está buena, bien diversa y representa caleta de lo que suena en Chile.

Pero ojo, que el ARC no es solo música. También van a haber 16 obras de artes escénicas, 12 artistas y grupos de música regional que la van a romper, intervenciones circenses que te dejarán boquiabierto y una exposición de artes visuales y nuevos medios con ocho creadores de Elqui, Limarí y Choapa. Los escenarios y puntos de encuentro van desde la Plaza de Armas hasta el Teatro Centenario, ¡incluso el estacionamiento subterráneo de la Plaza de Armas será parte de la fiesta!

Y si lo tuyo es el relajo, ¡atención! La Plaza de Armas tendrá futones para que te tires a disfrutar los shows como si estuvieras en un picnic bacán. Ojo, también puedes llevar tu propia manta o colcha pa' sentarte en el pasto. Va a haber iluminación especial, gastronomía pa' que no te dé la pálida y espacios para diseñadores e ilustradores. La idea es que el centro de La Serena reviva con emprendimientos regionales y el comercio local se ponga las pilas, gracias a una alianza con la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, la Municipalidad de La Serena e INACAP.

Ahora, un punto importante para los que andan en auto: desde el viernes 27 de noviembre a las 18:00 horas hasta el lunes 30 a las 05:00 horas, ¡habrá cortes de tránsito! Afectará cruces como Brasil con Matta y Los Carrera; Pedro Pablo Muñoz con Prat y Cordovez; Balmaceda con Prat y Cordovez; y Eduardo de la Barra con Matta y Los Carrera. Así que, a planificar con tiempo, cabros, que nadie quiere llegar tarde al mambo por un atochamiento.

Si quieres saber el detalle de los horarios y escenarios, ¡sigue las redes sociales oficiales del Festival ARC y de la Seremi de las Culturas, o métete a www.festivalarc.com! No te quedes fuera de esta fiesta que promete ser histórica. ¡Nosotros ya estamos listos para este festivalazo! ¿Y ustedes, a qué artista no se lo pierden por nada del mundo?