Espectáculos

¡Por fin habló! Tonka Tomicic, nuestra conocida presentadora de televisión chilena, rompió el silencio que tenía guardado sobre el controversial documental 'Alta gama: el caso relojes'. Este largometraje, una producción de Fábula que se estrenó en Netflix días atrás, y Tonka no participó en él.

Tonka publicó un comentario en Instagram. Esto fue en una publicación de Radio Cooperativa en la que el productor Rodolfo Gaete lamentaba, casi con resignación, que ella no estuviera en el docu. Y ahí Tonka, sin pelos en la lengua y bien directa, sentenció: 'Lo que dices no solo es incorrecto. Es falso.'

Y ojo, que la presentadora dio todos los detalles de su versión. Aseguró que la contactaron 'una sola vez' y que fue a través de una llamada telefónica del 'señor Larraín, dueño de Fábula'. Además, recalcó que no fue un 'no' a secas, sino que 'le di mis argumentos'.

Tonka dijo con todas sus letras que no va a 'estar yo contrastando la versión que entrega una señora a quién jamás en mi vida he visto ni he tenido contacto con ella'. Y es más, enfatizó que ella ya entregó 'mi versión de los hechos en el Ministerio Público, como cualquier persona que enfrenta una situación así. Y como siempre, dije la verdad'. Para ella, es 'otra cosa muy distinta es entregarla a un programa magazinezco para una plataforma'. ¡Palo directo al formato del documental, sin anestesia!

Y ya que estamos en el tema legal, aprovechó la instancia para dejar su postura súper clara. Aseguró que se le 'investigó durante mucho tiempo', que 'aperturé voluntariamente mis cuentas corrientes', y que respondió y mandó 'todo lo que se me requirió desde el Servicio de Impuestos Internos y de la Unidad de Análisis Financiero'. El resultado, según su versión, es contundente: 'Nunca fui formalizada y la causa, en mi caso se cerró'. Y aquí viene el palo más grande de todos: 'Estar imputado, que es una calidad que entrega el sistema, no significa ser culpable. Y ustedes lo deberían saber de sobra. Y sabes por qué lo digo'. ¡Zas!

Para rematar, la Tonka ahondó en el asunto en su comunidad de Instagram, dejando ver su sentir más personal. Contó que ha 'guardado bastante silencio' mientras 'otros dijeron barbaridades de mí que la gente creyó firmemente'. Y el costo de todo ese cahuín lo paga ella, porque 'hoy quien recibe insultos y descalificaciones por actos que no cometí soy yo'.

Así que ahí tienen, chiquillos y chiquillas. Tonka Tomicic no se guardó absolutamente nada y se lanzó con todo su arsenal contra el documental de Netflix, defendiendo su verdad a capa y espada.