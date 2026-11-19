Espectáculos

Los Tres, esa banda chilena icónica de rock en español formada en Concepción en 1987, se reencontró con su formación original – Álvaro Henríquez, Roberto “Titae” Lindl, Francisco Molina y Ángel Parra Jr. – para celebrar un hito. El fin de semana del 14 y 15 de noviembre fue el escenario de ese reencuentro.

Los Tres dedicaron esos dos días a revivir uno de los capítulos más importantes de su carrera: el aniversario 30 de su legendario MTV Unplugged. Con dos conciertos con entradas agotadísimas en el Santander Arena, la banda no solo festejó el pasado, sino que también nos mostró la música que marca esta nueva etapa con su formación original. La celebración fue un combo explosivo: colaboradores de la grabación original, músicos invitados y un público que coreó tanto los clásicos de siempre como las joyitas de su nuevo disco. Y para cerrar la fiesta como se debe, después del show del domingo, los cuatro cracks recibieron el Disco de Oro por XCLNT.

Una fiesta de clásicos y emoción

La primera noche dejó claro que este aniversario iba a ser mucho más que solo tocar el disco en orden. ¡Para nada! Durante casi tres horas, la banda se mandó un showazo, ampliando arreglos, dándole espacio a pasajes instrumentales que nos volaron la cabeza y con solos que le dieron una vuelta de tuerca a esas canciones que ya conocemos de memoria. Temazos como “La espada & la pared”, “Gato por liebre”, “Pájaros de fuego”, “Déjate caer” y “He barrido el sol” fueron parte de una presentación que también le rindió tributo a Roberto Parra, recuperando sus composiciones. Su legado estuvo súper presente, con fotografías en el escenario y elementos icónicos del Unplugged, como la chaqueta verde y el casco.

El reencuentro con esa época dorada incluyó a Cuti Aste y Antonio Restucci, que estuvieron en la grabación original. ¡Pero eso no fue todo! También se sumaron integrantes de Inti-Illimani, y se pasaron con una versión de “Me rompió el corazón” con José Seves en la voz principal. ¡Fue uno de los momentos más emotivos del sábado, se nos puso la piel de gallina! La guitarra de Ángel Parra, el contrabajo de Titae Lindl y la batería de Pancho Molina fueron el motor que sostuvo cada transición del espectáculo, mientras Álvaro Henríquez se mostró cercano y buena onda con la gente, celebrando la respuesta del público.

Después de una pausa para recargar energías, el grupo se la jugó con canciones que no suelen aparecer tanto en sus conciertos, como “Cerrar y abrir”, y nos regalaron versiones acústicas de “Cantar y amar”, “Como llegaste te vas” e “INRI”, todas de su álbum XCLNT. Así, el material más reciente se integró perfecto a la celebración, mezclándose con otros clásicos como “Hojas de té” y “La torre de Babel”. El broche de oro del sábado juntó de nuevo a los invitados y, ¡atención!, sumaron chinchineros y cuecas, alargando esa conexión con la tradición popular que siempre ha sido un sello de Los Tres.

De telonero a invitado de honor

Otro personaje que la rompió este fin de semana fue John Denton. Este cantautor británico de dieciséis años fue el encargado de abrir las dos noches y, ¡ojo!, su historia con la banda es pura inspiración. El domingo, Denton se presentó con una guitarra acústica de doce cuerdas, combinando sus propias canciones con un cover de “There Is a Light That Never Goes Out” de The Smiths. Su viaje empezó cuando Álvaro Henríquez elogió su música en una entrevista radial, y esa atención hizo que el adolescente se interesara por el repertorio de Los Tres, al punto de grabar una versión en inglés de “Un amor violento”. Después de meses de conversaciones por WhatsApp, ¡la invitación para viajar a Santiago no se hizo esperar!

Además de telonear, Denton tuvo el tremendo honor de compartir escenario con Los Tres interpretando esa canción durante la primera noche y regresó para el gran cierre. Contó que Henríquez lo trató como a un miembro de la familia que había estado lejos durante un tiempo. También destacó su admiración por “He barrido el sol” y por cómo la banda incorpora la cueca a su sonido.

El cierre de oro para una vuelta de lujo

Pero la sorpresa final llegó después del segundo concierto. El equipo de Los Tres pilló a los músicos en los pasillos interiores del Santander Arena y les entregó los reconocimientos de oro por XCLNT. Entre aplausos, abrazos y un coro que celebraba el nombre del disco, los cuatro posaron orgullosos con sus galardones. XCLNT, grabado en Abbey Road, Londres, fue el primer trabajo de estudio de Álvaro, Ángel, Titae y Pancho juntos después de ¡veintisiete años! Este reconocimiento fue la conexión perfecta entre los dos grandes momentos del fin de semana: las tres décadas del Unplugged y las canciones con las que esta formación histórica retomó su increíble camino creativo.

Honestamente, Los Tres nos demostraron que hay clásicos que no solo se mantienen, ¡sino que se reinventan y siguen dejando la escoba!