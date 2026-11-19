Espectáculos

¡Prepárense, que Douglas volvió a ser el centro del cahuín farandulero! La cosa es que surgieron unos rumores potentes sobre un supuesto romance entre el cantante y Marlene de la Fuente, la periodista y exesposa del conocido Iván Núñez. Imagínense el revuelo que causó esta bomba.

La que prendió la mecha fue nada menos que Cecilia Gutiérrez, en el programa “Alfombra Roja” de Canal 13. La Ceci juró que los habían visto juntos en un evento de moda, y claro, eso fue suficiente para que la gente empezara a especular sobre qué onda con esta parejita “inesperada”. Se ve que la chispa del rumor fue instantánea, ¡como si hubieran echado bencina al fuego!

Pero ojo, que la historia tiene más capas que cebolla. Según lo que contó Gutiérrez, Douglas y Marlene se habrían conocido animando una actividad bien particular, ¡del mundo de la peluquería! Quién lo iba a decir, que un evento así sería el cupido de este acercamiento. Desde entonces, la cosa se puso más seria, desarrollando una amistad que, al parecer, creció a velocidad crucero. De hecho, la periodista aseguró que Douglas hasta fue a buscar a Marlene a su casa para ir juntos a una gala. ¡Eso ya es otro nivel de cercanía, que no cualquiera hace por un “amigo”!

Para echarle más leña al fuego, Michael Roldán, el rey de los datos, entregó más detalles después de conversar directo con Marlene de la Fuente. La periodista no se guardó nada y le explicó el vínculo que tiene con el cantante. Marlene explicó que lo está acompañando en el proceso personal de separación que enfrenta Douglas. ¡Uf, eso ya es palabra mayor! Y como si fuera poco, Marlene le tiró puras flores al galán, describiéndolo de manera muy positiva. ¡Qué onda con esos elogios, eh!

Roldán no se quedó ahí y reveló que el nivel de confianza es tal que Douglas habría mantenido contacto con Marlene durante un reciente viaje a Estados Unidos. ¿Y saben qué más? ¡Le avisó hasta cuando ya estaba a bordo del avión! ¡Por favor! Como bien comentó el panelista, la amistad habría crecido muy rápido, y nosotros ya estábamos viendo la teleserie completa en nuestra cabeza.

Pero agárrense fuerte, porque justo cuando Farandulandia ya estaba escribiendo el guion de este nuevo romance, el mismísimo Douglas decidió salir a poner la pata en el freno. Consultado por Marcela Vacarezza, el cantante fue tajante y descartó por completo que existiera una relación sentimental con Marlene de la Fuente. Así no más, chiquillos. Aunque ambos reconocen que hay una amistad cercana, se acabó el misterio: no hay antecedentes confirmados que digan que esto es un romance. ¿Será que Douglas es el nuevo rey de la friendzone, o simplemente nadie creyó la historia?