Espectáculos

La comediante y transformista Botota Fox sorprendió en las redes sociales tras un nuevo retoque estético. Parece que la Botota no le tiene miedo a los cambios y se la jugó con un procedimiento que, como era de esperar, generó una ola de comentarios y reacciones por todos lados.

Según sapeó la clínica Franvide Wellness en sus redes, la artista se hizo una armonización facial con ácido hialurónico. Desde el centro estético explicaron que usaron "tres unidades de ácido hialurónico Skin Aura, buscando realzar y equilibrar sus facciones". La idea era dejarla regia, pero la cosa es que el resultado… ¡no pasó piola!

De hecho, la polémica fue tal que la clínica tuvo que cerrar la opción de comentarios en su publicación de Instagram. Poco después, distintos usuarios compartieron sus impresiones en X.

Entre los comentarios que circularon en X, uno de ellos, publicado el 17 de noviembre de 2026, decía: "Cuando quiera hacerme un arreglo en la nariz ya sé dónde no debo ir". Otro usuario comparó su nariz con "un resbalín".