Espectáculos

El ambiente se puso tenso cuando Julio César Rodríguez, en el programa digital Seré weón?, apuntó con todo contra el periodista Pablo Candia. ¿La razón? JC lo acusa de haber sido el cerebro detrás de un cahuín que lo ponía como enemigo de Rafael Araneda y con ganas de quitarle la animación del Festival de Viña.

La polémica surgió mientras se comentaba el impasse en la Teletón que involucró a Rafael Araneda y Tita Ureta. Ahí, los participantes Danilo 21 y "Chelipe" recordaron lo que Sergio Rojas había dicho antes en Que te lo digo, deslizando que Rodríguez quería "enlodar" a Araneda para quedarse con Viña. Pero JC fue tajante: el inventor de esa historia, según él, fue Candia.

Rodríguez dejó claro que no quiere animar el Festival de Viña: afirmó que Araneda es un compañero de trabajo, de canal, que tiene contrato para animarlo y que lo hace muy bien. El animador dijo que le da "pena" la situación y que, aunque podría decir mucho de Candia "como ser humano", no lo hará.

Pero la rabia no se le pasó. JC recalcó que nunca ha ido a la Teletón precisamente para no meterse en ningún atado. Dijo que lo que molesta es que alguien lo quiera meter en un cahuín, cuando nunca ha ido a la Teletón justamente para evitarlo.

También negó de plano que Fran García-Huidobro lo estuviera ayudando en alguna supuesta artimaña. Según JC, Candia trabajó con ella y sabe que él nunca le pediría algo así.

Rodríguez cerró con una advertencia que sonó a ultimátum: "Yo en 40 segundos puedo dejar a Candia, compadre, solamente diciendo…". La tensión está al máximo. ¿Qué será eso tan terrible que JC guarda bajo la manga?