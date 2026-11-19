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El repechaje de 'Fiebre de Canto' nos dejó más drama que canto cuando Emilia Dides y Cuco Cerda protagonizaron un momento que nadie esperaba. El influencer, que es hermano de Raimundo Cerda, volvió al escenario de Chilevisión para jugársela con 'La Copa de la Vida' de Ricky Martin, buscando una segunda oportunidad. Pero su performance terminó siendo el telón de fondo de una discusión con Dides que dejó a todos marcando ocupado.

El cahuín venía de semanas atrás, cuando Cuco Cerda criticó que Kurt Carrera recibiera una mejor evaluación que él, a pesar de que, según el influencer, Carrera había olvidado parte de la letra de su canción. Obvio que esto no pasó piola y llegó a oídos de Emilia Dides.

En medio del repechaje, Cuco intentó bajarle el perfil, explicando que no quería culpar a Emilia por su eliminación, pero sí reconoció que se fue desilusionado de su nota secreta. Además, agregó que quería entender qué pasó y que dudaba que hubiera sido una falta de profesionalismo.

Pero Emilia, que es seca y directa, no se quedó callada. Le respondió de una, cuestionándole por qué no le había dicho las cosas a la cara en vez de andar comentando por ahí. "Lo primero, preguntarte por qué no me lo dijiste cuando te fui a despedir cuando te fuiste eliminado y por qué lo dijiste luego en un panel y no en mi cara?", le lanzó sin anestesia la cantante, Miss Universe Chile 2024.

Emilia Dides también defendió su evaluación, aclarando que para ella, la presentación de Kurt Carrera había sido superior. Además, explicó que ahora es más exigente con sus notas. Y para cerrar, le mandó un mensaje directo a Cuco: "Espero haber despejado tus dudas y, para la próxima, si tienes algo que decirme, me encantaría que me lo digas en persona". ¡Toma!

Así que ya saben, si tienen algo que decirle a un famoso, ¡que sea de frente y sin rodeos! ¿O no?