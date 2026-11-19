Espectáculos

Mariana di Girolamo, la reconocida actriz chilena de cine y televisión, fue parte de la primera Vanity Fair Screening Room, una instancia de lujo organizada por la prestigiosa revista estadounidense. El evento, que se llevó a cabo el fin de semana pasado en el Teatro Steve Tisch del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, EE.UU., proyectó la película ‘Wild Horse Nine’, donde nuestra Mariana es parte del elenco. ¡Y la lista de invitados era de infarto!

Imagina la escena: Matt Damon, Pedro Pascal, Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, John Malkovich y Andrew Scott, entre otras celebridades de Hollywood, estuvieron presentes para la exhibición. Un verdadero desfile de estrellas que acompañó a Mariana en esta jornada tan importante para su carrera internacional.

Pero la participación de Mariana no fue solo de invitada vip. El director irlandés Martin McDonagh, mente maestra detrás de ‘Wild Horse Nine’, también estuvo en la actividad. De hecho, el reparto del filme, incluyendo a di Girolamo, fue parte de un conversatorio alrededor de la película. En este diálogo, la actriz chilena compartió panel con el propio McDonagh y el gran John Malkovich, con la moderación de Rebecca Ford, corresponsal jefe de Vanity Fair. ¡Pura liga mayor!

La película, por su parte, tiene un toque muy nuestro: fue filmada en Rapa Nui y su trama se sitúa días antes del golpe de Estado de 1973. Un contexto histórico denso que, sumado a un desafío personal para Mariana, hicieron de este proyecto algo especial. "Fue todo un reto actuar por primera vez en inglés", confesó la actriz, dejando claro que no se arruga ante los desafíos.

Para enfrentar este nuevo idioma en pantalla, Mariana se preparó con todo. "Me preparé con un tutor y ensayamos con John, Sam y Parker (Posey) y Ailin (Salas) en un teatro público de Nueva York, donde escuché el guion por primera vez", detalló. Todo esto, en una experiencia que la actriz recordó como increíble. ¿Alguien más cree que se viene con todo en Hollywood?