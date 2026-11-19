Espectáculos

El chef francés Yann Yvin no se guardó nada en el reciente episodio de 'MasterChef Chile', dejando a la participante Ignacia entre la espada y la pared, o al menos eso pensamos. Porque, para qué estamos con cosas, la evaluación que le hizo fue para puro mandarla a llorar a un rincón, pero Ignacia nos sorprendió a todos.

El desafío del día era un “Placer culpable”, y Ignacia, que ya había pasado por el casting del delantal gris y las pruebas de la semana pasada, se la jugó con su propia versión de una torta tres leches con merengue. Una elección que prometía dulzor, pero que para Yvin, fue directamente un atentado al paladar. Desde el primer bocado, el juez no quedó ni un poco convencido.

Le reprochó el extremo dulzor y le dijo que eso era "un kilo de azúcar en un plato", con una crítica bien ácida. Pero eso no fue lo más fuerte.

Lo heavy vino después, cuando Yvin, ya cansado, le soltó en francés: "De verdad, Ignacia, lo voy a decir en francés: ‘Ton dessert c’est de la merde (tu postre es una mierda)’”. Y ahí es donde la cosa se puso épica. Ignacia, en vez de achacarse, no pudo evitar la alegría. "¡Ay, pero qué icónico!", exclamó, celebrando el insulto. Obviamente, jueces y compañeros quedaron con la boca abierta, y la risa se desató en la cocina.

Pero Ignacia cachó al toque su reacción y de inmediato pidió disculpas. Después, en la entrevista fuera de la cocina, dijo alegre que pensó en voz alta y que escuchar eso era parte de su sueño de niña de estar ahí, ¡hasta imitando el acento del chef!

Claramente, la reacción de Ignacia no le hizo ninguna gracia a Yann Yvin, que dejó clara su molestia. Le recordó que llegó hace poco y que ninguna de sus palabras debería alegrarla, y la reprendió subiendo el tono: "Señorita, tómatelo en serio". ¿Valió la pena el momento icónico por la tirada de orejas?