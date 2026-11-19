Espectáculos

Denise Rosenthal tiene las redes sociales on fire con sus nuevas canciones. Después de un receso de un año, la cantante y actriz chilena volvió con ‘La rueda de las emociones’, su nuevo disco que ya está dando qué hablar. ¿La razón? Las letras, que han desatado un debate brígido entre sus seguidores.

Y es que, seamos honestos, cuesta no pensar en su reciente quiebre amoroso con Camilo Zicavo. Las teorías de que estas canciones son directas para él abundan más que los memes y las reacciones en todas las plataformas digitales. La semana pasada, Denise soltó en duplas ‘Primero, Yo Misma’ y ‘1 es 2+2’, y luego ‘Daltonismo (Será lo que no fue)’ y ‘Equilibrar la Balanza (Oops I Did It)’. Todo esto, parte de un trabajo conceptual que se inspira en el modelo psicológico de Robert Plutchik. ¡Qué nivel!

En X, el ambiente está caldeado. Hay quienes aplauden la sinceridad y la fuerza de Denise, como Claudia Roquefort, quien el 17 de noviembre de 2026 no dudó en citarla: “QUE ARDA TODO!”. Bastián Ross, también el 17 de noviembre de 2026, dijo que Denise sacó todo lo que tenía escondido.

Incluso la compararon con la mismísima reina de las indirectas. la llamó “la Shakira Chilena” FUTURISTA el 18 de noviembre de 2026, en un tuit que mencionaba a Camilo Zicavo.

Pero ojo, no todo es flores. El “rappeo” de Denise en algunas canciones generó comentarios divididos. Mista Lova Lova bromeó el 18 de noviembre de 2026 con el rapeo de Denise, y Haroldo, el mismo día, dijo que lo nuevo compite con el rapero de “oh, sí”, aunque encuentra mejor al rapero. Aunque también hubo defensores, como Ballestrinque, que el 18 de noviembre de 2026 salió a respaldarla y destacó su trabajo como letrista y compositora, y su show en vivo.

Mientras algunos, como @nomaisz el 18 de noviembre de 2026, piden que dejen en paz a Denise Rosenthal, muchos otros simplemente no pueden superar sus temas, como Javi, que el 17 de noviembre de 2026 escribió que no supera la canción. Ese mismo día, anaís sentenció: “La Denise Rosenthal HA VUELTO.”

Nosotros solo podemos decir: ¡Pura tensión!