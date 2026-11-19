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¡A ver, paren todo! Nuestra Perla Ilich, la misma de 'Perla, tan real como tú', nos dejó con la boca abierta el pasado domingo. ¿La razón? Subió una foto de su hija mayor, Michelle Morales, a Instagram, y ¡prepárense! La cabra está gigante, ya tiene catorce años, y ojo, ¡es un calco de la mami!

La ex chica reality, que ahora es una popular gitana, compartió la imagen con un mensaje que era pura ternura y orgullo de mamá. “Soy la mamá de esta muñeca que antes tenía de amigo a Chocoloco”, partió escribiendo Perla, haciendo un guiño a la dulce etapa de la infancia de su pequeña, ¡¿se acuerdan del Chocoloco?! ¡Nos dio la nostalgia a mil!

Perla siguió con los halagos, destacando el tremendo corazón de Michelle. “Hermosa con un corazón de oro, una niña que aún que sigas creciendo con la protección de Dios, para mí siempre serás mi bebé”, apuntó la recordada figura televisiva de programas como 'Dash y Cangri'. ¡Qué amor de mamá!

Como era de esperar, la publicación explotó en comentarios. Los seguidores no solo se derritieron con Michelle, sino que también alucinaron con el parecido. Entre los mensajes destacaron los elogios a su belleza y a lo mucho que ha crecido.

Pero hubo un comentario que fue el resumen perfecto de lo que todos estábamos pensando: “Pero si era una niña, ahora toda adolescente, es tu retrato”, escribió una seguidora, ¡y no podemos estar más de acuerdo! Pasó de ser la pequeña Michelle a una tremenda adolescente en un abrir y cerrar de ojos, ¡y con los genes de la Perla a flor de piel! Algunos hasta se adelantaron a los acontecimientos y ya la están viendo en las pasarelas. Otra cibernauta la proyectó como futura Miss Chile. ¡Imagínate! ¿Será que tenemos una nueva diva en potencia?