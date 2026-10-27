Tonka Tomicic le manda un recado a los cahuineros sobre su supuesto romance con un periodista

Espectáculos

El corazón de Tonka Tomicic está otra vez en el ojo del huracán farandulero, y es que este martes los programas de televisión no soltaron la "papita" de un supuesto nuevo pololeo. Varios panelistas aseguraron que la animadora estaría emparejada con un destacado periodista, y claro, la Tonka no se quedó callada.

El cahuín partió fuerte en "Alfombra Roja", donde Mario Velasco tiró la bomba sin anestesia: "Lo que yo entiendo es que Tonka Tomicic hoy está en pareja. Y tengo un nombre". Después, agregó que, según le dicen, la Tonka estaría bien y feliz. La periodista Cecilia Gutiérrez entregó más datos: se trataría de Pablo Basadre, periodista de Diario La Segunda y autor del libro del caso de Manuel Monsalve.

Según Cecilia, este rumor no es nuevo, viene dando vueltas desde inicios de 2025. Además, contó que la Tonka y Basadre se conocieron hace años trabajando en el matinal del 13. Según Cecilia, su entonces marido, Parived, contrató al periodista para que le diera clases de actualidad.

Pero ojo, que en paralelo, en el programa "Plan Perfecto" también estaban con el mismo chismorreo. La diferencia fue que ahí tenían a un amigo de la Tonka de invitado: el periodista Ricardo Cantín. Y él, ni corto ni perezoso, desmintió categóricamente que su amiga estuviera en pareja. ¡Y no solo eso! Recibió un mensaje directo de la mismísima Tonka mientras estaba al aire.

La conductora de Mega le envió un mensaje a su amigo: le pidió que dijera, riéndose, que le den un tiempo, porque le están espantando a todos los pretendientes. Además, según Cantín, ella irá al programa a contarlo en su tiempo. Él remató que, hasta donde sabe, nadie le ha pedido pololeo a Tonka, que tiene amigos.

Recordemos que en enero de 2025, Tonka ya había salido a aclarar el asunto con Basadre, dejando claro que solo son amigos de hace tiempo y que se conocieron en el matinal. Así que, ¿será que la farándula se adelantó otra vez?