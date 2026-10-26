¡Cambio de look a la Kel Calderón! De pelo liso a capas caramelo que encendieron las redes

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¡Atención, cabros! Kel Calderón nos dejó a todos mirando dos veces su Instagram con un cambio de look que, honestamente, ¡se pasó! La abogada e influencer decidió darle una vuelta de tuerca a su melena, confiando en el estilista Enrique López para la misión.

El "antes" lo conocemos bien: un pelito largo, liso, sin capas que se vieran, y un tono castaño medio de esos piola, discretos. Pero ahora luce un corte lob medio con capas que le dan un volumen y un movimiento ¡que te mueres! El cambio no fue solo en el corte, obvio. También le puso color a la vida, y su cabellera ahora es un castaño más oscuro con un tono caramelo que tiene un toque de naranja, según reveló el mismo Enrique López.

El hair artist no aguantó las ganas y subió un video a su Instagram mostrando el antes y después, y ahí, como era de esperarse, la caja de comentarios se prendió. Las opiniones, como buen Chile, estaban más divididas que las entradas a un concierto. Por un lado, varios seguidores aplaudieron el resultado y hablaron de un color y un corte soñados.

Pero, como siempre hay detractores, otros no quedaron tan convencidos. Algunos dijeron que quedó igual, y un grupo más confundido aseguró que en el video ella no se parece a ella, preguntando qué le pasó en la boca. ¡Qué fuerte! La gente no perdona una, ¿cachai?

Eso sí, a Kel Calderón y a Enrique López les importó un pepino las críticas. En el video se les veía más que felices, bailando y sonriendo con una complicidad que demostraba que para ellos, el cambio fue un acierto total. ¡Y eso es lo que vale, al final del día!