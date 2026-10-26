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¡Cambio de look a la Kel Calderón! De pelo liso a capas caramelo que encendieron las redes

Mandy Mandopoulos · 26 de octubre de 2026
via Instagram @k3lcalderon

¡Atención, cabros! Kel Calderón nos dejó a todos mirando dos veces su Instagram con un cambio de look que, honestamente, ¡se pasó! La abogada e influencer decidió darle una vuelta de tuerca a su melena, confiando en el estilista Enrique López para la misión.

El "antes" lo conocemos bien: un pelito largo, liso, sin capas que se vieran, y un tono castaño medio de esos piola, discretos. Pero ahora luce un corte lob medio con capas que le dan un volumen y un movimiento ¡que te mueres! El cambio no fue solo en el corte, obvio. También le puso color a la vida, y su cabellera ahora es un castaño más oscuro con un tono caramelo que tiene un toque de naranja, según reveló el mismo Enrique López.

El hair artist no aguantó las ganas y subió un video a su Instagram mostrando el antes y después, y ahí, como era de esperarse, la caja de comentarios se prendió. Las opiniones, como buen Chile, estaban más divididas que las entradas a un concierto. Por un lado, varios seguidores aplaudieron el resultado y hablaron de un color y un corte soñados.

Pero, como siempre hay detractores, otros no quedaron tan convencidos. Algunos dijeron que quedó igual, y un grupo más confundido aseguró que en el video ella no se parece a ella, preguntando qué le pasó en la boca. ¡Qué fuerte! La gente no perdona una, ¿cachai?

Eso sí, a Kel Calderón y a Enrique López les importó un pepino las críticas. En el video se les veía más que felices, bailando y sonriendo con una complicidad que demostraba que para ellos, el cambio fue un acierto total. ¡Y eso es lo que vale, al final del día!

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.